Úmrtnosť v Lučenci stúpla počas pandémie o viac než polovicu, samospráva rozširuje hrobové miesta

Kapacita stačí na päť rokov

S pohrebmi problémy nie sú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Počas trvania pandémie zaznamenali v Lučenci zvýšenú úmrtnosť obyvateľstva o 55 percent.Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca mesta Andrej Barančok, prejavilo sa to na vyčerpaní kapacity urnového hája a potrebe zriadenia novej parcely pre nové hrobové miesta na pohrebisku centrálneho cintorína mesta Lučenec.Tieto úkony za účelom zvýšenia kapacít hrobových miest samospráva zabezpečila a rozširovanie naplánovala aj na ďalší rok.Mesto Lučenec sa snaží priebežne navyšovať počet hrobových miest na pohrebiskách mesta v spolupráci so správcom cintorínov.„Počet hrobových miest na pohrebisku mesta Lučenec, ktoré sú aktuálne k dispozícii pre pochovanie zosnulých, kapacitne vystačia na obdobie päť rokov. Urnový háj pre uloženie urien je kapacitne takmer obsadený. Ďalšie rozšírenie urnového hája s ďalšími urnovými miestami je naplánované na budúci rok, keď sme do návrhu rozpočtu pre rok 2022 navrhli jeho ďalšie rozšírenie,“ objasnil situáciu hovorca.Komplexnú správu a údržbu pohrebísk mesta Lučenec vykonáva spoločnosť Lipa Lučenec s.r.o..„V aktuálnom období trvania pandémie je zabezpečenie pohrebov bezproblémové, nakoľko boli aplikované opatrenia z dôvodu zvýšenia počtu obradov,“ dodal Barančok.