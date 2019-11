Katalánska exministerka sa v Škótsku prihlásila na polícii, zatkli ju

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edinburgh 14. novembra (TASR) - Bývalá katalánska ministerka školstva Clara Ponsatíová, na ktorú Španielsko vydalo zatykač v súvislosti s jej rolou pri pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017, sa vo štvrtok v sprievode advokáta dostavila na policajný komisariát v Edinburghu. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že škótska políciu ju zatkla.Pred budovou polície Ponsatíovú, 62-ročnú profesorku ekonómie na Univerzite v St Andrews, čakalo niekoľko desiatok prívržencov nezávislosti Katalánska a Škótska s vlajkami týchto regiónov v rukách.Očakáva sa, že ešte vo štvrtok Ponsatíovú predvedú pred príslušný súd, ktorý bude rozhodovať o jej vydaní do Španielska, kde ju čaká súdny proces. Ponsatíovej právnici chcú dosiahnuť, aby ju prepustili na kauciu.Tento vývoj nastal po tom, ako španielske justičné orgány začiatkom novembra reaktivovali európske zatykače vydané na troch bývalých členov katalánskej vlády - Toniho Comína, Claru Ponsatíovú a Lluísa Puiga -, ktorí sú v Španielsku obvinení v súvislosti so snahami o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.Títo traja členovia niekdajšej katalánskej vlády ušli pred vyšetrovaním v Španielsku do zahraničia: Comín a Puig momentálne žijú v Belgicku, zatiaľ čo Ponsatíová sa uchýlila do Škótska, kde prednáša na univerzite v meste St Andrews.Kým Comín a Ponsatíová sú v Španielsku obvinení z podnecovania k vzbure a sprenevere, voči Puigovi vzniesli obvinenie z neposlušnosti a sprenevery.Političkin právnik Aamer Anwar vyhlásil, že "trestný čin podnecovania k vzbure patrí do 16. storočia", a dodal, že v škótskom právnom systéme už ani dávno nefiguruje.Spresnil, že vydanie Ponsatíovej do Španielska by považoval za porušenie jej ľudských práv, a doplnil, že političkin právny tím proti tomu bude bojovať.Zatykač vydaný na svoju mandantku označil Anwar za "ďalší príklad pomsty vydávajúcej sa za spravodlivosť." Uviedol tiež, že v prípade vydania Ponsatíovej do Španielska sa obáva, že proces s ňou bude zmanipulovaný."Máme v úmysle tvrdiť, že jej nič nezaručuje spravodlivý súdny proces v Španielsku, kým je väčšina (bývalých) členov katalánskej vlády väznená alebo v exile," uviedol Anwar.Madrid sa pokúsil dosiahnuť Ponsatíovej vydanie zo Škótska už vlani, v júni 2018 však sudca španielskeho najvyššieho súdu náhle zrušil európske a medzinárodné zatykače vydané na Ponsatíovú a niekoľko ďalších vysokých predstaviteľov hnutia za nezávislosť Katalánska.Ten istý súd 14. októbra odsúdil deväť katalánskych separatistických lídrov na dlhé tresty väzenia v súvislosti s ich angažovaním sa pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017. Následne boli reaktivované zatykače na katalánskych politikov žijúcich v exile.