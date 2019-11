Trojičné námestie bolo centrom diania počas Nežnej, bude i teraz

Trojičné námestie v Trnave, ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 14. novembra (TASR) – Trojičné námestie v Trnave bude centrom osláv 30. výročia Nežnej revolúcie rovnako, ako bolo centrom diania počas Novembra '89. Na víkend 16. a 17. novembra sa na ňom koncentrujú viaceré podujatia pripomínajúce dianie revolučných dní pod názvom Pocta slobode.Na ich organizácii participuje krajská a mestská samospráva i viaceré organizácie. V sobotu už od 14.00 h sa postupne predstavia skupiny Pražský výběr a Plastic People of the Universe spolu so slovenskými Longital. Michael Kocáb, frontman Pražského výběru, bol 9. novembra ocenený Cenou slobody Antona Srholca, ktorú udeľuje predseda Trnavského samosprávneho kraja za prínos k rozvoju slobody a demokracie. Divadlo Jána Palárika (DJP) v rámci Noci divadiel pripravilo na sobotu Revolučný guláš, Revolučnú escape room, divadelné predstavenie Nemá trieda exkluzív či výstavu Nežná '89 - Revolúcia, ktorá sa začala v divadle. Všetky podujatia, ktoré organizujú inštitúcie v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú na stránke www.nezabudamett.sk.Program Pocta slobode bude pokračovať v nedeľu, od 17.00 h vystúpia Ľudové mladistvá a Spectrum Quartet, hostia Peter Lipa, Strapo, Zuzana Mikulcová a Trnavčanom sa prihovoria aj pamätníci Novembra '89. Na rovnaký čas je pripravené odhalenie novej pamätnej tabule k Novembru '89 na fasáde DJP. O 19.30 h sa uskutoční v kostole sv. Jakuba koncert gregoriánskeho chorálu Vďační za slobodu v podaní Schola Minor.Pripravené podujatia presiahnu víkend, v pondelok (18. 11.) otvorí Štátny archív Trnava výstavu ...vtedy v Novembri, kde zverejní rôzne dokumenty, viažuce sa v Trnave k Nežnej revolúcii a v kultúrnom centre Malý Berlín bude o 18.00 h diskusia Nežná revolúcia. Vyhralo dobro nad zlom? bude v kultúrnom centre Malý Berlín a diskutovať s moderátorom Máriom Nicolinim budú František Mikloško, zástupcovia trnavských divadelníkov Novembra '89 Juraj Nvota a Vladimír Oktavec a archivár Radoslav Ragač. Galéria Jána Koniarka 22. novembra otvorí výstavu 1989 Sametová nežná očami fotografa Tomáša Pospiecha.