Katalánska opozícia kritizuje prívržencov nezávislosti

Predseda katalánskej vlády Quim Torra na snímke zo dňa 10. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 11. septembra (TASR) - Predseda katalánskej vlády Quim Torra v utorok uviedol, že, ak väzobne stíhaní vodcovia boja za nezávislosť Katalánska nebudú oslobodení. Torra však nešpecifikoval, aké kroky mieni podniknúť. Dodal len, že tak urobí v súčinnosti s katalánskym parlamentom.Po zakázanom referende a následnom vyhlásení nezávislosti sú dodnes viacerí poprední katalánski separatistickí politici a aktivisti vo vyšetrovacej väzbe. Obvinení sú okrem iného o vzbury. Iní politici, medzi nimi zosadený predseda regionálnej vlády Carles Puigdemont, utiekli do exilu.Torra v utorok pred zahraničnými novinármi vyhlásil, že nemôžea prepustiť väznených katalánskych politikov, ktorých proseparatisticky naklonená časť katalánskej verejnosti označuje za politických väzňov.Dohady o tom, že katalánska vláda by k tomuto kroku mohla pristúpiť, sa v uplynulých dňoch objavili v miestnej tlači - tá to označila za možnú reakciu na prípadné odsúdenie katalánskych politikov. Torra však túto možnosť v utorok rozhodne odmietol - aj napriek tomu, že katalánska vláda spravuje jednu z väzníc, kde sú katalánski politici zadržiavaní.Torra sa na stretnutí s novinármi vyjadril, že dnešný Národný deň Katalánska nie je, ale má vyslať posolstvo, že prívrženci nezávislosti Katalánska. Torra vyzval, aby sa prestalo s vyhrážkami aNa otázku, či referendum o nezávislosti Katalánska z vlaňajšieho októbravšetko, čo po ňom nasledovalo, Torra odpovedal, že. Referendum podľa Torru poslúžilo na "posilnenie katalánskeho hnutia za nezávislosť".Katalánci si 11. septembra pripomínajú svoj národný deň, známy ako "Diada" (Deň). Ide o spomienku na pád Barcelony do rúk španielskych síl v roku 1714.Tento rok sa na spomienkových podujatiach a pochodoch očakáva mimoriadne vysoký počet účastníkov, pretože 1. októbra bude prvé výročie kontroverzného referenda o nezávislosti, ktoré španielske orgány vyhlásili za nelegálne.Agentúra AP uviedla, že Katalánci, ktorí sú proti vyhláseniu nezávislosti tohto regiónu od Španielska, kritizujú separatistov, že si sviatok Diada uzurpujú. Podľa odporcov nezávislosti saa oni sa na ňom necítia byť vítaní.Politička Ines Arrimadasová, ktorá vedie katalánsku vetvu strany Občania presadzujúcej zotrvanie Katalánska vo zväzku so Španielskom, kritizovala aj nedávne vyhlásenia katalánskeho premiéra Torru, že Diada je výlučne sviatkom tých, čo sú za odtrhnutie Katalánska.vyhlásila Arrimadasová. Zdôraznila, že, a uviedla, že Torra a ľudia v jeho okolí sa snažia. Narážala tým na nemeniace sa výsledky prieskumov verejnej mienky, podľa ktorých sú tábory prívržencov a odporcov nezávislosti zhruba rovnako veľké.