Trump k útokom z 11. septembra 2001: USA sa nikdy nepodriadia tyranii

Na snímke americký prezident Donald Trump reční počas spomienkového podujatia k 17. výročiu teroristických útokov z 11. septembra 2001 pri Národnom pamätníku letu 93 v meste Shanksville 11. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Shanksville/Washington/New York 11. septembra (TASR) - Spojené štáty americké sa nikdy nepodriadia tyranii, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump pri príležitosti 17. výročia teroristických útokov v USA.Trumpove slová zazneli v areáli Národného pamätníka letu 93 v blízkosti mesta Shanksville v štáte Pensylvánia. Pamätník stojí na mieste zrútenia štvrtého uneseného lietadla - letu United Airlines 93. Stroj sa zrútil po súboji medzi pasažiermi a štyrmi teroristami, ktorí premohli pilotov, získali kontrolu nad lietadlom a naviedli ho smerom na Washington D.C. Okrem teroristov zahynulo 33 cestujúcich a sedem členov posádky.uviedol Trump v prejave, ktorý vysielala aj televízia Sky News.povedal americký prezident.zdôraznil Trump.Ako informovala agentúra AP, spomienkové podujatia sa konali aj na newyorskom Ground Zero, kde stáli dva mrakodrapy Svetového obchodného centra (WTC), ktoré boli terčom útokov. Obrad sa začal minútou ticha a vyzváňaním zvonov. Potom príbuzní obetí čítali mená takmer 3000 ľudí, ktorí pri útokoch zahynuli.Na spomienkovom podujatí v Pentagóne vo Washingtone vystúpil s prejavom americký viceprezident Mike Pence. Rodinám 184 obetí útoku na sídlo ministerstva spred 17 rokov povedal, že národ stále trúchli spolu s nimi. Teroristi podľa neho dúfali, žeNa ciele v Spojených štátoch zaútočilo 11. septembra 2001 v štyroch unesených dopravných lietadlách 19 islamistov z teroristickej siete al-Káida. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu vo Washingtone D. C. a štvrté sa zrútilo v Pensylvánii. Celkovo pri týchto útokoch prišlo o život takmer 3000 ľudí z 93 krajín sveta, zranenia utrpelo ďalších asi 6000 ľudí.