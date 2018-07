Katalánsky expremiér Carles Puigdemont sa vráti do Belgicka

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Barcelona 25. júla (TASR) - Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont po ukončení procesu svojho vydania z Nemecka čoskoro opustí túto krajinu. Katalánsky expremiér v stredu na tlačovej konferencii v Berlíne uviedol, že cez víkend plánuje odcestovať späť do Belgicka, informuje agentúra DPA.Po tom, ako Španielsko vlani na jeseň vydalo na Puigdemonta zatykač, ušiel vtedajší katalánsky premiér pred vyšetrovaním do Belgicka. Zadržaný bol 25. marca v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa autom vracal z návštevy Škandinávie do Belgicka. Puigdemont bol následne v Nemecku v predbežnej väzbe, hoci väčšinu času strávil po zaplatení kaucie na slobode. Nemecko však nesmel opustiť a pravidelne sa musel hlásiť na polícii.Vrchný krajinský súd (OLG) v nemeckom meste Schleswig minulý týždeň v piatok na žiadosť generálnej prokuratúry zrušil existujúci, ale medzičasom stiahnutý zatykač na Carlesa Puigdemonta. K takémuto kroku pristúpil po tom, ako Španielsko deň predtým zrušilo európske zatykače vydané na šesticu katalánskych separatistických politikov vrátane Puigdemonta.Týmto krokom sa v Nemecku oficiálne skončil proces vydania Puigdemonta do Španielska.