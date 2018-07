Úrad pre investície chce s OECD bojovať proti korupcii v eurofondoch

Na archívnej snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 25. júla (TASR) – Dvojdňové pracovné stretnutie medzi zástupcami OECD a slovenskými riadiacimi a kontrolnými orgánmi sa začalo v stredu. Je to prvé podujatie v rámci ročného projektu medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a OECD. Médiá o tom informoval odbor komunikácie a protokolu úradu.Podľa vicepremiéra Richarda Rašiho(Smer-SD) bude výsledkom akčný plán, súbor konkrétnych opatrení na boj proti korupcii v eurofondoch. Stretnutie nadväzuje na podpis Deklarácie o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom, ktorú podpísal 17. mája so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemiovou.Cieľom misie pod vedením riaditeľa divízie OECD pre integritu verejného sektora Jánosa Bertóka je predovšetkým oboznámiť sa so slovenskými inštitucionálnymi partnermi a ich právomocami. Tými sú ministerstvá zodpovedajúce za implementáciu operačných programov a kontrolné orgány ako Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vlády SR, uviedol odbor.