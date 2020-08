Katalóg IKEA oslavuje okrúhle výročie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2020 (Webnoviny.sk) -Život je plný nových začiatkov. Niekedy prídu, keď ich očakávate, no rovnako často prichádzajú znenazdajky. Naše životy sa neustále menia, pričom začiatok novej životnej kapitoly si často vyžaduje nové postoje, návyky, myšlienky a riešenia.Aj preto má tohtoročný Katalóg IKEA podobu príručky, ktorá ľuďom priateľskou a optimistickou formou prezentuje na 286 stranách riešenia úskalí, s ktorými sa doma môžu stretnúť. Je plná šikovných tipov, praktických nápadov, ako aj drobných a cenovo dostupných trikov, ktoré vychádzajú zo života v domácnosti. Spoločnosť IKEA tak ponúka spôsob, ako sa podeliť o svoje poznatky a ukázať ľuďom, že v lepšie zariadenej domácnosti sa aj lepšie žije. V príručke je množstvo tipov a návodov, ktoré dokazujú, že zariadiť si lepší domov nemusí byť nič zložité, drahé ani časovo náročné."Ešte nikdy tak veľmi nezáležalo na tom, ako doma trávime čas. Vieme pritom, že väčšina ľudí žije v pomerne malých bytoch. Nemusí to byť ich vlastnou voľbou a pre niektorých môže ísť aj o dlhodobý stav. Čoraz viac ľudí má dnes totiž k dispozícii obmedzený rozpočet. Preto je väčšina riešení, ktoré prezentujeme v tohtoročnom katalógu, vhodná aj pre ľudí s menším rozpočtom a malými obytnými priestormi," vysvetľuje Lucia Klečková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava.Cieľom Katalógu IKEA 2021 je inšpirovať ľudí k tomu, aby doma žili zdravšie a udržateľnejšie. ,,V novom katalógu nájdete množstvo nápadov ako žiť udržateľne. Všetci máme možnosť robiť ohľaduplné rozhodnutia a spotrebovať iba to, čo naozaj potrebujeme. Pomôcť nám s tým môžu napríklad úsporné výrobky, ktoré každý deň ušetria trochu vody, či energie. Alebo pomôžu so zredukovaním odpadu. Aj malé zmeny totiž spravia veľký rozdiel,” hovorí Peter Scholc, Interiérový dizajnér IKEA Bratislava.Udržateľnosť nie je pre IKEA iba slovo. V snahe inšpirovať ostatných a spoločne dosiahnuť pozitívnu zmenu pre ľudí a planétu, preto prijíma skutočné kroky.,,Vďaka tomu sa nám podarilo znížiť uhlíkovú stopu pri výrobe našich katalógov ohovorí Lucia Klečková.IKEA katalóg pre rok 2021 bude možné v tlačenej verzii získať v obchodnom dome IKEA Bratislava a na Výdajnom mieste v Košiciach, no môžete si ho vziať so sebou, nech ste kdekoľvek v digitálnej podobe na www.IKEA.sk Na ceste za lepším životom v domácnosti dokážu aj malé kroky urobiť veľký rozdiel.Informačný servis