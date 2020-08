Letné pravidlá pitného režimu

Letné pätoro pitného režimu podľa Aqualife Inštitútu:



Nápoje pite po celý deň, nie naraz veľké množstvo (t. j. viac ako 250 ml) – popri obyčajnej vode zaraďte do pitného režimu vody s obsahom minerálnych látok.

Pri horúčave, športe, vyčerpaní alebo hnačke príjem tekutín zvýšte – môžete sa riadiť farbou moču, ktorá by mala byť svetlá (tmavožltá znamená nedostatok tekutín a hroziacu dehydratáciu).

Nepite, až keď máte smäd, to už je neskoro – napiť sa musíte oveľa skôr, než pocit smädu nastane.

Ak nemáte pocit smädu, snažte sa mať nápoj stále na očiach, popr. si potrebu pitia pripomínajte budíkom – dostatočná hydratácia organizmu pomáha tiež pri úpale alebo slnečnom úpale.

V prípade zvýšeného potenia dopĺňajte s tekutinami aj minerálne látky, predovšetkým sodík, draslík a horčík – k tomu sa najlepšie hodia prírodné minerálky.



Aqualife Institute (www.aqualifeinstitute.cz) je organizácia, ktorá združuje popredných odborníkov a vedcov zaoberajúci sa hydratáciou organizmu, výživou a zdravým životným štýlom, ale aj vodou ako prírodným zdrojom. Sleduje aktuálne problémy a potreby českej spoločnosti v oblasti výživy a zdravia s dôrazom na pitný režim a poskytuje informácie s cieľom zlepšiť pitný režim a kvalitu života širokej verejnosti. Aqualife Institute tiež podporuje vedu a výskum týkajúci sa pitného režimu a vplyvu príjmu tekutín na zdravie.

14.8.2020 (Webnoviny.sk) -"Dehydratácia, čiže nedostatok tekutín v tele, nie je spojená len so stratou vody ako takej, ale aj so stratou minerálnych látok. Dehydratácia môže postihnúť všetky vekové kategórie, a aj keď k nej v značnej miere prispieva teplé počasie, nie vždy musí byť na vine. Dehydratáciu totiž môžu spôsobiť aj horúčka alebo hnačka. Na nedostatok tekutín reaguje telo pocitom smädu. Ten je daný vzostupom niektorých iónov a hormónov v krvi," vysvetľuje Mgr. Alica Menšíková, DiS., záchranárka a lektorka prvej pomoci.Napiť sa až pri pocite smädu, je už neskoro. Piť sa musí oveľa skôr, než pocit smädu nastane. Tekutiny by sa mali piť v menšom množstve po celý deň. Stalo sa dobrým zvykom nosiť si nápoje so sebou, ak nie je možnosť dlhšiu dobu sa napiť. "Mladší ľudia a ľudia stredného veku nemajú problém vypiť dostatočné množstvo tekutín, u seniorov sa môže vytrácať potreba piť. V takom prípade musí byť pohár s nápojom stále na očiach, prípadne môže potrebu napiť sa pripomínať budík," radí odborná konzultantka Aqualife Inštitútu v oblasti nutričnej terapie Mgr. Lucia Růžičková. K dispozícii sú aj rôzne aplikácie, ktoré pripomínajú pitný režim.Dehydratácia a konzumácia tučných jedál a alkoholu vedú ako k riziku vzniku neinfekčného zápalu žalúdka (akútnej gastritíde), tak k riziku žlčníkových problémov a v najťažších prípadoch aj k akútnemu zápalu pankreasu (akútnej pankreatitíde). K tráviacim ťažkostiam prispievajú tiež vyššie letné teploty, keď hrozí riziko zhoršeného prekrvenia tráviaceho traktu. Preto je vhodné konzumovať stravu, ktorá nebude príliš zaťažovať tráviaci trakt, dôsledne dbať na pitný režim, a ak dochádza k zvýšenému poteniu, dopĺňať s tekutinami aj minerálne látky, predovšetkým sodík, draslík a horčík."Pravidelný a vhodný pitný režim je nevyhnutnou súčasťou prevencie mnohých ochorení vrátane tých veľmi vážnych. Pitný režim by mal byť upravený podľa niekoľkých, veľmi dôležitých faktorov. Tými sú najmä vek, fyzická aktivita, ale aj zdravotný stav, a to ako chronické ochorenia (napr. obličiek, srdca, pľúc, onkologické ochorenia, cukrovka), tak aktuálne choroby (viróza, angína, vysoká teplota, hnačka, vracanie, zlomeniny kostí a i.)," upozorňuje Mgr. Alica Menšíková.Základná denná potreba tekutín sa v bežných podmienkach bez nadmernej telesnej aktivity pohybuje okolo 1500 – 2000 ml, pri horúčavách, športe, vyčerpaní alebo hnačke potreba tekutín, samozrejme, stúpa. Navýšenie príjmu tekutín je individuálne, musí pokryť všetky straty, ktoré sú potrebné k zotaveniu. Najlepším ukazovateľom je sfarbenie moču – svetlá farba ukazuje na dostatočný pitný režim, tmavožltá farba znamená nedostatok tekutín a hroziacu dehydratáciu.Mgr. Lucia Růžičková, vedúca nutričná terapeutka vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, odporúča: "Jedným z najvhodnejších variantov na doplnenie tekutín je voda. Spoľahlivo utíši pocit smädu, neobsahuje žiadnu energiu a je chuťovo neutrálna. Do pitného režimu je užitočné zaradiť aj vody s obsahom minerálnych látok. V horúcich dňoch sa viac potíme, a strácame tak viac tekutín spolu s minerálnymi látkami. Nadmerný príjem obyčajnej vody potom môže skôr ublížiť ako pomôcť. Vďaka stratám minerálnych látok a následnému zavodneniu bez ich pridania sa totiž naruší vodné hospodárstvo organizmu, čo môže mať aj vážne následky."Pre každodenné pitie u ľudí bez rozlíšenia veku a zdravotného stavu sú vhodné slabo a stredne mineralizované vody (s obsahom rozpustených pevných látok do 1000 mg/l). Silne mineralizované vody sú vhodné pri veľkej záťaži v namáhavých prevádzkach, v letnom období, pri športe alebo hnačkových ochoreniach a horúčkach, kedy je potrebné telu doplniť nielen tekutiny, ale aj minerálne látky. Medzi prírodnými minerálnymi vodami si môžeme vyberať tie najvhodnejšie s ohľadom nielen na naše chute, ale aj na aktuálny zdravotný stav a životný štýl. Na to slúžia informácie na etikete fľaše. Viac o pitnom režime informujú webové stránky www.aqualifeinstitute.cz "Na utíšenie smädu nie je vhodné podávať príliš sladké nápoje, ktoré môžu navodiť pocit uspokojenia chuťou. Sladká chuť je veľmi návyková a obzvlášť pre deti príjemná až lahodná. Deti sa neľahko odúčajú od sladkej chuti nápojov. Cukry v sladených nápojoch dodávajú telu iba tzv. prázdnu energiu, ktorá zvyšuje energetický príjem vedúci k nežiaducemu zvyšovaniu hmotnosti a zvýšenej kazovosti zubov. Aj 100 % džúsy obsahujú pomerne veľké množstvo sacharidov z ovocia, preto je vhodné riediť ich vodou, najmenej v pomere 1 diel džúsu a 4 diely vody," dodáva Mgr. Růžičková.V letných mesiacoch hrozí častejšie aj úpal alebo slnečný úpal, pri ktorých dochádza k dráždeniu termoregulačných centier v mozgu vysokou teplotou. V prípade úpalu je to teplota okolia, ohrievajúca telo, zatiaľ čo v prípade slnečného úpalu ide o pôsobenie tepla na hlavu. Príznaky sú spravidla odlišné, ale niekedy môžu byť rovnaké. Úpal sa môže prejaviť smädom, začervenaním v tvári, bolesťami hlavy, potením, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou, môže dôjsť až k poruche vedomia a ku kŕčom. Slnečný úpal má veľmi podobné príznaky s tým, že k prejavom môže dôjsť s odstupom času, napríklad večer.Záchranárka Mgr. Menšíková radí: "V prípade slnečného úpalu je potrebné zabrániť ďalšiemu pôsobeniu tepla, zasiahnutého dať do chladnej miestnosti, zbaviť ho odevu a organizmus celkovo schladiť studenou (nie ľadovou) vodou. Pokiaľ je zasiahnutý pri vedomí a normálne s nami komunikuje, môžeme mu ponúknuť tekutiny, napríklad vlažnú minerálku s cukrom, iónový nápoj, prípadne rehydratačný roztok. Tekutiny ponúkame po drobných dúškoch. V prípade úpalu je postup veľmi podobný. Zasiahnutého treba zavodniť rovnako ako pri slnečnom úpale a prípadne ošetriť spálenú kožu. Pokiaľ dôjde k poruche vedomia, je potrebné vyhľadať zdravotnícku pomoc (volať na linku 155 alebo 112)."