Katarína Knechtová vydáva nový album Svety

Známa slovenská speváčka a skladateľka Katarína Knechtová vydáva nový štúdiový album, ktorému dala názov Svety. Novinka je časozbernou zbierkou zážitkov, pocitov a myšlienok, ktorá vznikala štyri roky. Ponúka desať skladieb a jeden bonus vrátane hitov Fea, V modlitbách či aktuálny song Takí sme.



„Svety – moje, vaše a v neposlednom rade naše spoločné. Ja v tom vašom a vy v tom mojom,“ takto pomenovala Knechtová svoj nový album.



„Svety považujem za svoj najkomplexnejší album. Pracovala som na ňom priebežne. Keď bol čas, keď bola chuť a voľné nahrávacie štúdio. A to sú pre mňa ideálne podmienky. Najmä z toho dôvodu, že som sa mohla k pesničkám vracať, mať zdravý odstup, nechať niektoré veci vyzrieť, pracovať v pokoji, bez časového stresu a hlavne k vlastnej spokojnosti,“ uviedla pre médiá speváčka.



Katarína je autorkou všetkých piesní a polovice textov. Okrem speváčky sa na textoch podieľali Vlado Krausz, Martin Fefe Žúži z kapely Hex, Silvia Kaščáková, Michal Hrůza a na bonusovej skladbe Sloboda je pierko aj Stanislav Štepka.



Nový album Svety nahrávali muzikanti z jej kapely Stano Kociov, Braňo Kociov a Jozef Graus. Hosťovali na ňom aj ďalší muzikanti Dano Šoltis, Rasťo Uhrík a Ferko Jano. Producentmi albumu sú Randy Gnepa a Christian Eigner, člen koncertnej zostavy skupiny Depeche Mode.



„Spolupráca s producentmi je vždy na priateľskej báze. Základná vec je, že máme vždy spoločný cieľ, a to vypustiť do sveta čo najlepšiu pieseň. Urobiť maximum.



S Randym a Adamom Kurucom som spolupracovala ešte na piesni Fea. Po tejto skladbe som sa rozhodla, ktorým smerom hudobné ďalej pôjdem. Album je zvukovo pestrý, pretože sú na ňom rockové piesne, tak trošku aj vplyv 80. rokov, elektronika a balady. A dva duety, aktuálny singel s Adamom Ďuricom Takí sme a ďalší s mojim českým kamarátom Michalom Hrůzom,“ dodáva Knechtová.



Na obal albumu nafotil speváčku fotograf Jakub Gulyás. „Fotenie som si užívala. Spolupráca s Jakubom je pre mňa vždy zážitkom, pretože ma fascinuje jeho videnie sveta, jeho oko a aj to, ako vidí mňa. Vizuál coveru je o našich svetoch, dualite a žensko-mužskom elemente v každom z nás,“ uzatvára speváčka.