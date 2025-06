Katastrálny úrad po kyberútoku obnovuje službu lustrácie, notárske a konkurzné procesy sa môžu vrátiť do normálu

Spustenie prichádza o 2 týždne skôr

20.6.2025 (SITA.sk) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) oznámil, že od 19. júna sú pre zmluvných používateľov opäť plne dostupné lustrácie cez Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN).Ako informuje hovorca úradu Marek Bezák, ide najmä o notárov, správcov konkurznej podstaty či súdnych komisárov, ktorí v rámci konaní potrebujú hromadne a online overovať údaje o vlastníckych právach na celom území Slovenska.Spustenie podľa hovorcu prichádza o dva týždne skôr, ako stanovovala oficiálna roadmapa obnovy po januárovom kybernetickom incidente . "Lustrácie boli prioritnou funkciou pre profesionálnu obec, ktorá ešte chýbala. Dnešné oznámenie znamená, že notárske a konkurzné procesy sa môžu vrátiť do štandardu, na aký boli subjekty zvyknuté pred incidentom," uviedla predsedníčka ÚGKK Lucia Gocníková Do Portálu ESKN sa používateľ prihlási po obojstrannom podpísaní Dohody o využívaní prístupu s Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava (GKÚ). Lustrácie umožňujú vyhľadávanie v listoch vlastníctva, plombách a parcelách po celom území SR."Služba beží na odklonenej, bezpečnej infraštruktúre; denne sa synchronizuje s centrálnou databázou, aby mali profesionáli k dispozícii aktuálne dáta," poznamenal hovorca.Ako dodal, väčšina prioritných elektronických služieb je už funkčná, do konca leta by mali byť obnovené zostávajúce prioritné služby. Portál CICA poskytuje aktuálne listy vlastníctva, MAPKA ponúka 2D/3D náhľad parciel a ortofotomáp, banky, notári a samosprávy používajú rozhrania ESKN mini. "Rozvoj a nové funkcie sa budú implementovať až v rámci modernizovaného systému ISKN 2.0, na ktorom sa aktuálne pracuje," doplnil Bezák.