Slovensko stále nemá zákon o lobingu. Mimovládky upozorňujú, že bez pravidiel vzniká priestor pre korupciu

Mimovládky pripravili konkrétne návrhy princípov

Poslanci mlčia o stretnutiach s lobistami

Mimovládky spúšťajú verejnú diskusiu a vydávajú publikáciu

Mimovládne organizácie Transparency International Slovensko Via Iuris volajú po diskusii o regulácii lobingu a aj na základe skúseností z krajín EÚ prichádzajú s návrhom jeho férových a transparentných pravidiel.Zdôrazňujú, že Slovensko je jednou z mála krajín EÚ, ktorej chýba zákon o lobingu, čo vytvára priestor na netransparentné praktiky. Vládna koalícia sa podľa mimovládok pokúsila lobing presadiť cez nesystémovú novelu zákona o neziskových organizáciách, po kritike medzinárodných aj domácich organizácií avizuje prípravu ďalšieho pokusu.Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu a Via Iuris pripravili návrh princípov, ktoré by mal kvalitný legislatívny návrh obsahovať a pozývajú politikov a ďalších partnerov k diskusnému stolu. „Ovplyvňovanie verejných politík rôznymi záujmovými skupinami je v demokracii bežné, ale musí byť transparentné a kontrolované,” uviedla riaditeľka Via Iuris Katarína Batková Kvalitná regulácia lobingu si vyžaduje definovanie pojmov, ako je lobing, lobista a lobovaný, ako aj stanovenie nediskriminačných a transparentných pravidiel. Ich absencia na Slovensku znemožňuje kontrolu a vytvára priestor pre korupciu. „Pojem lobista sa tiež zneužíva v politickom boji, takže sa z neho stáva pomaly nadávka,” povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková Samotní poslanci, ktorí schvaľujú zákony, majú pritom problém zverejniť, s kým o nich diskutujú. Nadácia urobila prieskum, pričom na otázku: „S akými lobistami ste sa stretli?” odpovedalo zo 150 poslancov len sedem, z toho štyria boli z PS , dvaja z hnutia Slovensko a jeden zo strany Sloboda a Solidarita . Koaliční poslanci neodpovedali vôbec.Europoslanci pritom povinnosť zverejňovať stretnutia už majú. Slovenskí vykázali len od vlaňajších eurovolieb už vyše tristo stretnutí, pričom prevažne išlo o komerčné firmy ako Philip Morris Jaguar Land Rover , Slovak Telecom a ďalšie. V európskom registri transparentnosti sú zapísané aj mimovládne organizácie TIS, NZK a Via Iuris. Na Slovensku podobný register chýba.„Tak, ako je pre demokraciu a politickú kultúru nebezpečný živelný lobing, môže byť riziková aj jeho zlá regulácia. Dnes máme k dispozícii množstvo príkladov dobrých aj zlých praktík z Európy, z ktorých by sme sa mali poučiť a inšpirovať,“ hovorí riaditeľ Transparency International Michal Piško Zmysluplná regulácia lobingu by mala podľa neho vzniknúť so zapojením širokej verejnosti, vrátane relevantných politických strán, občianskych organizácií, záujmových skupín, odborov či cirkví. Aj preto mimovládne organizácie pripravili ako prvý vstup do debaty spoločnú publikáciu „Koniec zákulisia: Cesta k transparentnému lobingu na Slovensku”, ktorá obsahuje porovnanie so situáciou v EÚ, prípadovú štúdiu z Českej republiky, popis praxe na Slovensku, ako aj kľúčové princípy, definície a pravidlá pre dobrý zákon v slovenskom prostredí.