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27. augusta 2026
Katastrofa na nepálsko-tibetských hraniciach má už najmenej 165 obetí
Po zosuvoch pôdy a bleskových povodniach je nezvestných viac ako 1 300 ľudí vrátane stoviek zahraničných turistov. Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po ...
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Záchranári vo štvrtok pokračovali v pátraní po viac ako 1 300 nezvestných ľuďoch po ničivých bleskových povodniach a zosuvoch pôdy v oblasti nepálsko-tibetskej hranice, ktoré si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 165 obetí.
Živel, ktorý v stredu zasiahol rozsiahle územie na oboch stranách hranice, ničil celé dediny, strhával domy, vozidlá aj mosty a medzi nezvestnými sú stovky zahraničných turistov.
Obetí pribúda
Na území Nepálu polícia doteraz našla 162 tiel. Podľa nepálskeho úradu pre riadenie katastrof zostáva v krajine nezvestných 823 ľudí vrátane 579 nepálskych a zahraničných turistov.
Na čínskej strane hranice v Tibete si katastrofa v oblasti hraničného priechodu Ťi-žung vyžiadala ďalšie tri obete a 558 ľudí, z toho 260 cudzincov, zostáva nezvestných. Celkový počet nezvestných tak presahuje 1 380.
„Plakali a povedali, že im povodeň odniesla celý dom. Troch členov rodiny sa podarilo zachrániť, ale jeho brat je stále nezvestný,“ opísal situáciu podnikateľ Radžu Bhadél z nepálskeho okresu Nuvakot.
Učiteľ Manok Mišra zase uviedol, že videl, ako voda strhla deväť nákladných vozidiel aj s ľuďmi.
Praskla ľadovcová hrádza
Podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) katastrofu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo náhle vyprázdnenie ľadovcového jazera (GLOF), po ktorom sa uvoľnila obrovská masa vody, bahna a sutiny.
Po prvotnej analýze bol jav označený za zemetrasenie s magnitúdou 4,4, ďalšie seizmické merania a satelitné snímky však ukázali, že nešlo o zemetrasenie.
Vnútrozemská cunami
Environmentálna historička Ruth Gambleová prirovnala ničivú masu bahna a vody k „vnútrozemskej cunami“, ktorá sa pohybovala takmer 170 kilometrov dolinou rieky Bhote Kóší smerom do stredného Nepálu.
Zasiahnuté boli oblasti pozdĺž riek Bhote Kóší a Trišúlí, pričom obete hlásili zo siedmich nepálskych okresov až po Čitvan na hraniciach s Indiou.
Medzi nezvestnými cudzincami sú občania Indie, Austrálie, Británie, Malajzie, Holandska, Portugalska, Juhoafrickej republiky, Južnej Kórey a Spojených štátov.
Turistická spoločnosť Himalayan Glacier uviedla, že pátra po 47 členoch skupiny vrátane dvoch detí.
Mohutné nasadenie záchranárov
Nepálska armáda nasadila do záchranných prác lietadlá a vrtuľníky, ktoré už evakuovali desiatky ľudí.
Čína mobilizovala takmer 800 záchranárov, 150 vozidiel, pátracie psy a člny. „Najnaliehavejšou úlohou je urobiť všetko pre nájdenie a záchranu nezvestných,“ vyhlásil čínsky prezident Si Ťin-pching.
Odborníci zároveň varovali pred rizikom ďalšej povodne, keďže v toku rieky na hraniciach Nepálu a Číny zostáva nahromadená prekážka.
Oblasť zasiahla aj Syabrubesi, východiskový bod pre obľúbené trekingové trasy a pútnikov smerujúcich k posvätnému vrchu Kailáš.
Zdroj: SITA.sk - Katastrofa na nepálsko-tibetských hraniciach má už najmenej 165 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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