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27. augusta 2026

Malé lietadlo havarovalo pri Sládkovičove, dvaja ľudia utrpeli zranenia – FOTO


Tagy: Pád lietadla trnavská krajská polícia

Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Pádom malého lietadla počas pristávacieho manévra na letisku pri Sládkovičove v okrese Galanta sa zaoberá ...



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lietadlo 676x416 27.8.2026 (SITA.sk) - Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.


Pádom malého lietadla počas pristávacieho manévra na letisku pri Sládkovičove v okrese Galanta sa zaoberá polícia. Podľa prvotných informácií v stredu popoludní počas pristávania prišlo pravdepodobne k zlyhaniu motora lietadla.

„V lietadle typu Eurofox sa v čase pádu nachádzali dve osoby, ktoré utrpeli zranenia. Pilot bol pozemnými záchranármi prevezený do nemocnice. Pre jeho spoluletkyňu pristál na mieste záchranársky vrtuľník,“ informovala trnavská krajská polícia. Operačný dôstojník o udalosti ihneď vyrozumel Letecký a námorný vyšetrovací úrad. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

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Zdroj: SITA.sk - Malé lietadlo havarovalo pri Sládkovičove, dvaja ľudia utrpeli zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pád lietadla trnavská krajská polícia
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