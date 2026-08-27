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27. augusta 2026
Malé lietadlo havarovalo pri Sládkovičove, dvaja ľudia utrpeli zranenia – FOTO
Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Pádom malého lietadla počas pristávacieho manévra na letisku pri Sládkovičove v okrese Galanta sa zaoberá ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Pádom malého lietadla počas pristávacieho manévra na letisku pri Sládkovičove v okrese Galanta sa zaoberá polícia. Podľa prvotných informácií v stredu popoludní počas pristávania prišlo pravdepodobne k zlyhaniu motora lietadla.
„V lietadle typu Eurofox sa v čase pádu nachádzali dve osoby, ktoré utrpeli zranenia. Pilot bol pozemnými záchranármi prevezený do nemocnice. Pre jeho spoluletkyňu pristál na mieste záchranársky vrtuľník,“ informovala trnavská krajská polícia. Operačný dôstojník o udalosti ihneď vyrozumel Letecký a námorný vyšetrovací úrad. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Malé lietadlo havarovalo pri Sládkovičove, dvaja ľudia utrpeli zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pádom malého lietadla počas pristávacieho manévra na letisku pri Sládkovičove v okrese Galanta sa zaoberá polícia. Podľa prvotných informácií v stredu popoludní počas pristávania prišlo pravdepodobne k zlyhaniu motora lietadla.
„V lietadle typu Eurofox sa v čase pádu nachádzali dve osoby, ktoré utrpeli zranenia. Pilot bol pozemnými záchranármi prevezený do nemocnice. Pre jeho spoluletkyňu pristál na mieste záchranársky vrtuľník,“ informovala trnavská krajská polícia. Operačný dôstojník o udalosti ihneď vyrozumel Letecký a námorný vyšetrovací úrad. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Malé lietadlo havarovalo pri Sládkovičove, dvaja ľudia utrpeli zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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