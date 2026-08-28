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28. augusta 2026

Katastrofa v Nepále má 584 obetí, viac ako 2 400 ľudí zostáva nezvestných


Tagy: Civilné obete Lokálne záplavy Nepál nezvestní ľudia Tibet

Medzi nezvestnými sú stovky cudzincov, pútnici aj pracovníci vodných elektrární v údolí rieky Trišuli. Počet nezvestných po ničivých záplavách v



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nepal_flash_floods_55322 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Medzi nezvestnými sú stovky cudzincov, pútnici aj pracovníci vodných elektrární v údolí rieky Trišuli.


Počet nezvestných po ničivých záplavách v Nepále a Tibete vzrástol v piatok na viac ako 2 400, pričom záchranári doteraz našli 584 tiel.

Katastrofa, ktorú vyvolal kolaps ľadovca a následná prívalová vlna vody, ľadu a bahna, je najtragickejšou prírodnou pohromou v Nepále od zemetrasenia v roku 2015.

Nepálske úrady evidujú 1 924 nezvestných vrátane 517 cudzincov. Predchádzajúci údaj hovoril o 977 nezvestných.

K zoznamu pribudlo 933 pracovníkov vodných elektrární, ktorí sa nachádzali v najviac zasiahnutých oblastiach.

Niečo neskutočné


V Tibete podľa čínskych úradov zostáva nezvestných ďalších 558 ľudí a päť ľudí zahynulo. Nepál hlási 579 obetí, ďalších sedem tiel našli v Indii v riekach pritekajúcich z Nepálu.

„Dnes je tretí deň a stále nič nevieme. Dúfame, že môj brat je niekde v bezpečí. Stratili sme všetko, on je pre nás všetkým,“ povedala 27-ročná Samdžhana Thingová, ktorá hľadá svojho brata.

Katastrofa na pokračovanie


Záchranné práce komplikuje hrozba ďalších záplav. Nánosy po katastrofe vytvorili veľké jazerá a nepálska polícia v piatok vyzvala záchranárov, aby sa okamžite presunuli do bezpečia po informácii, že „na tibetskej strane opäť praskla vodná hrádza“.

Čína dočasne prerušila pátracie práce v najviac postihnutej oblasti Ťi-lung, neskôr však oznámila, že hladina novovzniknutého jazera klesá a riziko sa znižuje.

Čínsky prezident Si Ťin-pching počas rokovania o záchranných operáciách ponúkol Nepálu pomoc Pekingu. V Tibete úrady evakuovali 555 uviaznutých turistov a 499 čínskych obyvateľov.

Vodná elektráreň


V Nepále sa armáda snaží dostať k ľuďom uviaznutým v tuneli projektu vodnej elektrárne Trišuli 3A.

„Vyslali sme dva vrtuľníky, ale situácia je náročná, pretože je ťažké vôbec lokalizovať vstupy do tunela,“ povedal hovorca armády Radža Ram Basnet.

Z oblasti sa už podarilo dostať do bezpečia približne 350 pracovníkov a miestnych obyvateľov, viac ako 100 ďalších však zostáva uviaznutých.

Niektorí pracovníci prežili len preto, že sa v čase prívalovej vlny nachádzali pod zemou.

„Prežil som, pretože som bol v tuneli. Vedúcich pracovníkov na druhej strane všetkých odniesla voda,“ povedal Buddha Tamang, ktorého po viac ako 24 hodinách evakuovali vrtuľníkom.

Dym a bahno


Medzi nezvestnými sú aj pútnici smerujúci k posvätnej hore Kailáš. Indka Sivaranjani Muthunathanová cestovala autobusom s ďalšími 56 ľuďmi, keď sa k nim priblížila prívalová vlna. „Zrazu tam bola hmla, dym, niečo, čo nás akoby začalo pohlcovať,“ opísala.

Skupine sa napokon podarilo dostať z autobusu a vybehnúť na svah, zatiaľ čo okolité vozidlá voda odnášala alebo zasypávala bahnom.


Zdroj: SITA.sk - Katastrofa v Nepále má 584 obetí, viac ako 2 400 ľudí zostáva nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Lokálne záplavy Nepál nezvestní ľudia Tibet
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