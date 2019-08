Katolícka cirkev sa pripravuje na synodu o Amazónii

Pápež František. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Vatikán 31. augusta (TASR) - Problematiku amazónskej oblasti a prípravy na synodu o Amazónii, konanie ktorej je stanovené na 6.-27. októbra vo Vatikáne, majú kresťania na celom svete vložiť do modlitieb a aktivít v dňoch 1.- 4. septembra. V danom čase sa kresťania osobitne sústreďujú na udržanie a zachovanie spoločného domu, ktorým je Zem daná ľudstvu Stvoriteľom. Na 1. septembra pripadá Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý katolícka a pravoslávna cirkev slávia spolu.Osobitnú pozornosť venuje v roku 2019 cirkev Amazónii. Už podujatia a pobožnosti v čase 1.-4. septembra sa majú niesť v znamení príprav na synodu o Amazónii. Tajomník Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Bruno-Marie Duffé v osobitnom komuniké označil biodiverzitu za, ktorú teraz treba naliehavo chrániť. Preto je vhodné prepojiť aktivity z obdobia stvorenia (1.-4. september) s prácou synody o Amazónii.uvádza sa v komuniké.Synoda o Amazónii už má od júna tohto roku pracovný dokument - Instrumentum laboris. Téma špeciálneho zhromaždenia synody biskupov pre región Amazónie, na ktorom sa zúčastnia podľa správ Vatikánu najmä biskupi z deviatich priamo zainteresovaných krajín Južnej Ameriky - Bolívie, Brazílie, Ekvádoru, Peru, Kolumbie, Venezuely, Francúzskej Guyany, Guyany a Surinamu -, nesie názovPodľa agentúrnych správ, mapujúcich stav amazonských pralesov najmä v Brazílii, bolo od januára do augusta zaznamenaných takmer 73.000 požiarov. Za celý rok 2018 ich podľa údajov Národného ústavu pre vesmírny výskum (INPE) narátali 39.759Starostlivosť o stvorenstvo, čiže o stvorený živý a neživý svet, o životné prostredie, pápež František vyjadril v encyklike Laudato Si' o starostlivosti o spoločný dom, ktorú zverejnil 18. júna 2015 vo Vatikáne. V encyklike sa venuje téme starostlivosti o životné prostredie z viacerých uhlov pohľadu - analyzuje najväčšie problémy súčasnosti, akými sú klimatické zmeny, prístup k pitnej vode či znečisťovanie ovzdušia. Hovorí tiež o ekologickom dlhu Severu voči Juhu.Encyklika vyšla v slovenčine 1. septembra 2015. Názov novej encykliky Laudato Si', teda Buď pochválený, môj Pane, je citácia slov svätého Františka z Assisi z jeho Chválospevu stvorenia, známeho aj ako Pieseň brata Slnka.Pápež František ustanovil Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo v roku 2015. V danom roku 1. septembra katolícka cirkev slávila tento deň prvýkrát. Pripojila sa tak k pravoslávnej cirkvi, ktorá si tento deň pripomína od roku 1989.Dátum 4. október súvisí so svätým Františkom z Assisi (okolo 1181 - 3. október 1226), zakladateľom rehole františkánov, ktorý je aj patrónom ochrancov životného prostredia. Katolícka cirkev si sviatok svätého Františka z Assisi pripomína 4. októbra.