Koaliční poslanci chcú, aby bývalí obecní policajti dostali príspevok

Poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. augusta (TASR) - Bývalí obecní policajti by mohli dostávať príspevok za svoju prácu. Navrhujú to koaliční poslanci Magdaléna Kuciaňová (SNS) a Peter Antal (Most-Híd), ktorí do Národnej rady SR predložili novelu zákona o obecnej polícii. Nárok na príspevok by podľa návrhu mali bývalí policajti, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov.Príspevok by mal byť dávkou osobitného sociálneho poistenia, jeho výška by mohla predstavovať 60 percent priemernej mzdy oprávnenej osoby.Podľa poslancov je problémom nadmerná záťaž pre policajtov, čo im bráni vykonávať prácu efektívne až do dosiahnutia dôchodkového veku.vysvetlili predkladatelia svoj návrh.O príspevok by si musel bývalý policajt písomne požiadať, o priznaní by rozhodoval jeho zamestnávateľ a vyplácať by ho mala Sociálna poisťovňa. Nárok na príspevok podľa návrhu zaniká, ak bývalý policajt dosiahol dôchodkový vek, ako aj vtedy, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.Navrhovaný osobitný sociálny poistný systém je podľa poslancov založený na báze samofinancovania. Podľa návrhu novely by mal totiž príslušník obecnej polície platiť poistné na príspevok. Ten by bol vo výške troch percent z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení.Poslanci zároveň upozorňujú, že príslušníci Policajného zboru (PZ) SR majú osobitný systém sociálneho zabezpečenia, ktorý im poskytuje osobitné výhody počas trvania služobného pomeru i po jeho ukončení. Práca príslušníkov PZ je podľa nich do istej miery totožná s prácou obecných policajtov.Poslanci navrhujú účinnosť novely zákona od 1. januára 2020, pričom jeho časti týkajúce sa vyplácania príspevku navrhujú účinnosť od 1. januára 2024, aby sa ponechal dostatočný priestor na implementáciu návrhu.