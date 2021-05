Katolícka univerzita ocenila osobnosti

ECO – INVESTMENT a.s.

19.5.2021 (Webnoviny.sk) -KU v Ružomberku vznikla 1. júla 2000 s dvoma fakultami – pedagogickou a filozofickou. Postupne sa rozšírila aj o fakultu zdravotníctva a teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes v Ružomberku sídli aj nová moderná budova univerzitnej knižnice. KU dnes navštevuje takmer 3700 študentov zo Slovenska i Európy, ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov.Ako povedal rektor univerzity Jozef Demko: "Je to nesmierny dar, možno až nezaslúžený pre Slovensko i Cirkev, že tu existuje Katolícka univerzita v Ružomberku. Nebolo ľahké ju vybudovať, nie je ľahké zabezpečiť jej existenciu, ale je dôležité, že ju máme ako najvyššiu katolícku vzdelávaciu inštitúciu. Je to mladá a perspektívna univerzita a vidím, že máme obrovský potenciál a priestor na rozvoj, takže nám neostáva nič iné, len ho využiť."Holding ECO – INVESTMENT a.s., do ktorého patrí aj ružomberský závod MONDI SCP, stál pri Katolíckej univerzite od jej začiatkov. Ako uviedol Milan Fiľo vo svojej ďakovnej reči - od čias, kedy bola univerzita ešte len myšlienkou a zbožnou túžbou: "Je mi nesmiernou cťou byť v tento slávnostný deň na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku a prevziať z rúk pána rektora mimoriadne ocenenie. Som zaň hlboko vďačný celému kolégiu. Príbeh Katolíckej univerzity sa začal písať dlho pred jej oficiálnym otvorením. Všetci, ktorí si na to pamätajú mi určite dajú za pravdu, že jej zrodenie v Ružomberku nebolo jednoduché. Vďaka patrí najmä otcom biskupom mons. Balážovi, mons. Tondrovi a mons. Sečkovi, ktorí sa zaslúžili o jej vznik a podporovali ju svojimi modlitbami, radami a usmerneniami. Jej úspešný príbeh je však dielom aj mnohých ďalších: rektorov, pedagógov, podporovateľov a samozrejme aj študentov."Na slávnosti sa zúčastnil aj diecézny administrátor Spišskej diecézy mons. Ján Kuboš, ktorý zaželal univerzite veľa ďalších úspešných rokov, podporovateľov a najmä vzdelaných a múdrych študentov.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis