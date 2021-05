Krajniak odmieta robiť sudcu medzi Matovičom a Sulíkom, SaS mala svoje výhrady k rozpočtu naznačiť skôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2021 - Ak mala koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) nejaké výhrady k zmenám v rozpočte, mala to povedať dostatočne vopred. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister práce Milan Krajniak. Podľa neho pritom výhrady liberálov nie sú vecne vyargumentované. „Čo sa týka nášho rezortu, som pripravený s kýmkoľvek diskutovať," uviedol Krajniak.Zároveň ale zdôraznil, že všetky výdavky sú naviazané na zmenu legislatívy alebo schválené nariadenia vlády. „To nie je na našu spotrebu, to sú zákonné nároky ľudí," zhodnotil.Podľa vlastných slov nechce robiť sudcu medzi ministrom financií Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. „Ja sa bavím vecne, o číslach, ktoré sú na stole," skonštatoval s tým, že materiál, ktorý predložil rezort financií podľa neho dáva logiku.