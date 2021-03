Katolícki kňazi nemôžu požehnávať homosexuálne zväzky, nový dekrét Vatikánu im to neumožňuje

Neakceptujú homosexuálny styk

Vydali podobný dekrét

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Katolícka cirkev nemôže požehnať vzťahy osôb rovnakého pohlavia. V pondelok to vyhlásila vatikánska Kongregácia pre náuku viery, podľa ktorej Boh „nemôže žehnať hriechu“.Dvojstranový dokument schválený pápežom Františkom publikovali v siedmich jazykoch. Dekrét rozlišuje medzi akceptovaním homosexuálov a požehnaním ich zväzkov, keďže takéto uznanie by sa podľa Vatikánu mohlo nesprávne interpretovať a zamieňať s manželstvom.Vatikán zastáva názor, že s homosexuálmi sa musí zaobchádzať dôstojne a s rešpektom. Neakceptuje však homosexuálny pohlavný styk. Vyzdvihuje katolícke učenie, že manželstvo, celoživotné spojenie medzi mužom a ženou, je súčasťou Božieho plánu a slúži na vytvorenie nového života. Homosexuálne vzťahy podľa Vatikánu nemajú byť súčasťou tohto plánu a cirkev ich nemôže požehnať.Pápež František súhlasil s poskytnutím právnej ochrany zväzkom párov rovnakého pohlavia. Avšak, iba v civilnej a nie cirkevnej sfére, a to prostredníctvom takzvanej právnej úpravy o občianskom spolužití. Bolo to ešte v čase, keď pôsobil ako arcibiskup v argentínskom Buenos Aires, kde zákonodarcovia v tom čase zvažovali schválenie homosexuálnych sobášov.Vatikán v dekréte zdôraznil zásadný a rozhodujúci rozdiel medzi homosexuálnymi osobami a homosexuálnymi zväzkami. Podotkol, že požehnanie zväzku osôb rovnakého pohlavia môže vyvolať dojem akejsi sviatostnej rovnocennosti s manželstvom. "Bolo by to mylné a zavádzajúce," uvádza sa v dokumente.V roku 2003 ten istý vatikánsky úrad vydal podobný dekrét, podľa ktorého úcta cirkvi k homosexuálom „nemôže nijakým spôsobom znamenať schválenie homosexuálneho správania sa alebo právne uznanie homosexuálnych zväzkov“. Vatikán to vtedy odôvodnil tým, že by to nielenže ospravedlnilo „deviantné správanie“, ale vytvorilo rovnocennosť s manželstvom, ktoré podľa cirkvi predstavuje nerozlučné spojenie medzi mužom a ženou.