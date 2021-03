Odchod Matoviča sa nesmie odkladať o ďalšie dva týždne, vyhlásila Remišová (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.3.2021 -Strana Za ľudí naďalej trvá na odchode Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie predsedu vlády. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to povedala vicepremiérka a predsedníčka strany Veronika Remišová s tým, že tento odchod sa nesmie odkladať o ďalšie dva týždne.Vládna kríza sa totiž podľa jej slov musí ukončiť čo najskôr. Ak by to pomohlo vyriešiť konflikt medzi premiérom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), je pripravená vzdať sa aj svojej funkcie.Remišová zdôraznila, že ak predseda vlády neodíde zo svojej funkcie, strana Za ľudí pravdepodobne neostane súčasťou vládnej koalície. Z funkcie je v takom prípade ochotná odísť aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Remišová zároveň zopakovala, že by zo svojho postu mal odstúpiť aj Sulík a že predčasné voľby sú posledným riešením tejto situácie.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) verí, že koalícia môže pokračovať, lídri sú zodpovední a vláda dovládne celé funkčné obdobie. Na tlačovej konferencii zároveň doplnil, že v utorok 16. marca o 11:00 bude rokovať poslanecký klub Za ľudí s premiérom Matovičom.