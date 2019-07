Katreniaková: Dlhodobá starostlivosť nemá stáť len na pomoci blízkych

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 20. júla (TASR) - Dlhodobá starostlivosť o ľudí so zdravotnými problémami by mala byť postavená na komunitnej formálnej starostlivosti prepojenej s podporovanou neformálnou starostlivosťou na základe vzájomnej koordinácie jednotlivých poskytovateľov.priblížila Zuzana Katreniaková z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobí v organizácii Cesta nádeje v Košiciach, ktorá je neverejným poskytovateľom domácej opatrovateľskej služby.Neformálnymi opatrovateľmi sú často rodičia, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, alebo deti, ktorých rodičia sú už starí s diagnózami ako demencia, či onkologickými a kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetom a ďalšími chronickými ochoreniami.hovorí Katreniaková .vysvetlila. Európska komisia podľa nej v súčasnosti apeluje na to, aby sa každá krajina legislatívne zamerala aj na neformálne opatrovanie.Aj na Slovensku nastáva úprava legislatívy a od júla boli prijaté čiastkové opatrenia, podľa ktorých sa zvýšia príspevky na opatrovanie.tvrdí Katreniaková.Neformálni opatrovatelia sú podľa nej dlhodobo zaťažovaní a ohrození chronickým stresom.doplnila.Ako dlhodobé riešenie vníma, aby opatrovatelia mohli popri starostlivosti o svojich blízkych aj pracovať, alebo ju kombinovať s ďalšími dostupnými terénnymi a ambulantnými sociálnymi službami. Za tie je však potrebné doplácať.