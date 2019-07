Útok na konvoj v Nigérii si vyžiadal jednu obeť

Na videosnímke je líder nigérijskej extrémistickej islamistickej sekty Boko Haram. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abuja 20. júla (TASR) - Humanitárna organizácia Action Against Hunger v piatok oznámila, že štvrtkový útok na jej konvoj v severovýchodnej Nigérii, z ktorého sú podozriví extrémisti, si vyžiadal jednu obeť a šesť ľudí je nezvestných.Podľa Action Against Hunger konvoj smeroval do mesta Damasak, ktoré leží na hraniciach s Nigerom. Pri útoku prišiel o život jeden zo šoférov. Nezvestní sú šiesti ľudia - ide o dvoch šoférov, jedného zamestnanca tejto organizácie a troch zdravotníckych pracovníkov.Ako napísala agentúra AP, v tejto oblasti pôsobí nábožensko-extrémistická organizácia Boko Haram, ako i ďalšie hnutia napojené na Islamský štát. Džihádisti z Boko Haram predstavujú neustálu hrozbu pre komunity v severovýchodnej časti Nigérie i v susednom Čade, Nigeri a v Kamerune.Cieľom Boko Haram je nastoliť striktné dodržiavanie islamského práva šaría. Od roku 2009 má na konte už tisíce obetí a podľa odhadov viac ako 2,5 milióna ľudí opustilo svoje domovy.