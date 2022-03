Kaufino: Akčné letáky na jednom mieste

Kaufino ponúka prehľadný web plný akciových letákov obľúbených slovenských obchodov. Okrem toho sa postará o to, že pri každom vašom nákupe ušetríte ešte viac.

Akčné letáky plné zliav

Ak chcete pri vašich pravidelných nákupoch ušetriť, letáky vám s tým zaručene pomôžu. Ak si ich prelistujete, budete už pred nákupom informovaný o tom, čo môžete v obchode nakúpiť lacnejšie. Nemusíte tak strácať v obchode čas porovnávaním cien a hľadaním najlacnejšieho tovaru. Kaufino ušetrí váš čas a navyše aj peniaze. Letáky vás informujú o tom, čo je v obchode aktuálne v akcii a navyše aj o ponuke nového sortimentu za skvelé ceny.

Prelistujte si akčné letáky na Kaufino. Na Kaufino nájdete letáky obchodov ako Lidl, Kaufland, Pepco, Billa, Metro, Coop Jednota, Tesco, Jysk a množstvo ďalších. Otvoriť si ich môžete jednoducho a odkiaľkoľvek aj v mobile. Informáciu o akciách si tak môžete pozrieť aj priamo predtým, než vojdete do obchodu. V prípade, ak to nestihnete, pokojne aj v ňom.

Konkrétne letáky sa líšia v dobe platnosti. Doba platnosti letáku je uvedená vždy v indexe pod letákom. Letáky a katalógy niektorých obchodov nájdete na Kaufino už pár dní predtým, než začne platiť akcia v obchode. Máte teda dostatok času sa ňu pripraviť a nič nezmeškať.

Online letáky obľúbených obchodov

Ak ste boli zvyknutý čakať kým vám leták dorazí do schránky, na to odteraz zabudnite. Väčšina obchodov svoje letáky do schránok už nedoručuje. Nájdete ich výhradne online. Kto chce ale strácať čas vyhľadávaním obchodov a vyčkávaním na leták? Práve z toho dôvodu vznikol portál Kaufino. Aby zákazníkom uľahčil život a pomohol ušetriť peniaze pri nákupoch.

Na Kaufino nájdete obchody prehľadne zoradené do predajných kategórií. Nakupujte v hypermarketoch a supermarketoch, využite nízke ceny na drogériu a kozmetiku alebo si prelistujte najnovšiu ponuku elektra. Internetová stránka je navyše veľmi jednoduchá a tak sa v nej zorientuje každý.

Tovar v akcii

Kaufino vám pomôže ušetriť pri každom pravidelnom nákupe. Plánujete nákup mlieka, zemiakov, lososa či kávy? Kaufino za vás prehľadáva všetky aktuálne letáky a vyberá produkty za tie najvýhodnejšie ceny. Už nemusíte porovnávať ceny v obchodoch vy. Na Kaufino jednoducho kliknete na konkrétny produkt a budete informovaný o cenách.