Ricziová je kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie, miesto sa nedarí obsadiť

Šiesta kandidátka na obsadenie postu

Kandidatúru Ricziovej musí odsúhlasiť vláda

Slovensko je v počte pokusov rekordérom

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie je Beatrix Ricziová. Súdna rada SR ju do tejto pozície zvolila na štvrtkovom zasadnutí.Na tejto post ju nominovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS). Ricziová bola jedinou kandidátkou na tento post. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky Veronika Müller Beatrix Ricziová je už v poradí šiesta kandidátku na obsadenie postu dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Kandidátka bola zvolená 13 hlasmi, nikto nebol proti ani sa hlasovania nezdržal.„Som veľmi vďačná členom súdnej rady, že mi prejavili svoju dôveru a pokúsim sa urobiť všetko pre to, aby som ich nesklamala. V tejto súvislosti to zároveň vnímam ako veľký záväzok pracovať konzistentne a ešte viac na tom, aby som uspela a aby som sa stala aj platným členom Všeobecného súdu Európskej únie,“ vyjadrila sa Beatrix Ricziová krátko po vyhlásení výsledkov.Kandidátka bola v roku 2007 vymenovaná za zástupkyňu Slovenskej republiky v konaniach pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev/Európskej únie. Z titulu tejto funkcie riadi tím právnikov a administratívnych pracovníkov v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi Európskej únie. „Bola navrhnutá kvalitná kandidátka, jej doterajšia kariéra a výsledky, ako aj vypočutie pred súdnou radou, dávajú záruky, že súdna rada posiela pred vládu skutočne kvalitného a odborne zdatného kandidáta,“ skonštatoval predseda súdnej rady Ján Mazák O tom, či sa Beatrix Ricziová postaví pred poradný panel zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, rozhodne vláda , ktorá jej kandidatúru musí odsúhlasiť.Slovensko nedokáže obsadiť post dodatočného sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu od roku 2016. Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil Martinu Jánošikovú, ktorej chýbali roky praxe vo vysokých sudcovských alebo právnických pozíciách. Na súd poslalo Slovensko okrem nej aj ďalších štyroch kandidátov, zakaždým však neúspešne.Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka , ktorému poradný súdny výbor vyčítal nedostatočný morálny kredit. Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende. Slovensko vyslalo aj Michala Kučeru , no ani jeho poradný výbor neodporučil.Slovensko je tak v počte neúspešných pokusov „rekordérom". Slovensku navyše hrozí, že nedokáže obsadiť ani ďalší post, a to sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarcza . Tomu uplynie mandát 31. augusta 2022.