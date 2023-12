Kaufland a Lidl dosiahli prvé míľniky vo svojej klimatickej stratégii

27.12.2023 (SITA.sk) -Lidl a Kaufland ako globálne maloobchodné spoločnosti idú dobrým príkladom a aktívne prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej dohody z roku 2015. "Ako súčasť skupiny Schwarz sme odhodlaní prispieť k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Ochrana klímy nie je iba dobrovoľnou možnosťou – je nevyhnutná, aby sme našim zákazníkom mohli aj naďalej ponúkať široký sortiment potravinárskych výrobkov s optimálnym pomerom ceny a kvality," vysvetľuje Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika, v.o.s.Ochrana klímy je stredobodom CSR stratégie oboch spoločností. "Každoročne transparente zverejňujeme správu o našej uhlíkovej stope za uplynulé obdobie a hodnotíme opatrenia, ktoré sme zaviedli, vzhľadom na dosiahnutie nami vytýčených klimatických cieľov. Chceme ísť v tejto oblasti príkladom, preto neustále rozširujeme spoluprácu s domácimi dodávateľmi, staviame udržateľné budovy a spolu so zamestnancami a zákazníkmi, ktorí každý rok navštívia naše predajne, máme veľký vplyv na to, aby sme upriamili pozornosť na ochranu klímy v našej spoločnosti, " dopĺňa Sven Reinhard, generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika v.o.s.Počiatočné úspory sú viditeľné už teraz: súčasná spoločná správa o pokroku spoločností skupiny Schwarz ukazuje o 60 percent nižšie emisie CO2 v rozsahu 1 a 2. Zameranie na obnoviteľné energie zohralo v tomto úspechu dôležitú úlohu: obe spoločnosti úspešne prešli na 100 % zelenú elektrinu vo svojich budovách. Aj naďalej však pracujú na opatreniach, ktorých cieľom je chrániť klímu – ako napr. solárna energia, podpora elektromobility či modernizácia skladov a predajní. Spolu so svojimi najväčšími dodávateľmi pracujú Kaufland a Lidl aj na znižovaní CO2 v dodávateľskom reťazci, keďže práve dodávatelia majú až 80%-ný podiel na emisiách v rámci celého reťazca a podporujú ich, aby si v najbližších rokoch stanovili vlastné klimatické ciele podľa kritérií SBTi.Dôležitú úlohu v CSR stratégii oboch spoločností zohráva aj sortiment produktov. Rastlinné potraviny sú vo všeobecnosti šetrnejšie ku klíme ako živočíšne produkty. Už teraz si zákazníci môžu vybrať z desiatok vegetariánskych a vegánskych produktov, pričom ich počet sa neustále rozširuje.Informačný servis