Zoroslav Kollár opäť pozdravil Borisa, hnutie Sme rodina vraj „zarábalo“ aj cez Národný inšpektorát práce (video)

27.12.2023 (SITA.sk) - Hnutie Sme rodina malo počas svojho pôsobenia v bývalých vládach „zarábať“ aj cez Národný inšpektorát práce. V najnovšom videu to uvádza podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár. „To je neskutočné, čo ste si dovolili počas ostatných rokov, keď ste boli pri moci. Ste skutočne dôstojnými pokračovateľmi Alibabu,“ povedal vo videu Zoroslav Kollár.Zoroslav Kollár tvrdí, že má na to dôkazy v podobe hodín nahrávok a rôznych dokladov. Tie majú preukazovať prepojenia členov hnutia Sme rodina na rôznych podnikateľov, korupciu či samotný spôsob fungovania sústavy inšpektorátu práce.„Sú to dôkazy o zahladzovaní preukázaného nelegálneho zamestnávania, vydieraní firiem v rámci Nitrianskeho kraja, o snahe o zničenie dôkazov získaných voči spriazneným firmám, o falšovaní kovidových testov, kompromitujúce informácie na Borisa Kollára a dôkazy o vyžadovanie vracania polovice odmien zamestnancov. Ja vám na zvracanie? Ešte len bude,“ konštatoval Zoroslav Kollár.