Kaufland a Lidl v septembri pomáhali čistiť našu krajinu

10.10.2023 (SITA.sk) -Vyjsť von na čerstvý vzduch a pustiť sa do práce, ktorá síce občas nevonia, no je viac než potrebná. Aj takto by sa dala popísať hlavná myšlienka dobrovoľníckej firemnej akcie spoločností Kaufland a Lidl. O tom, že má naozaj zmysel, svedčí aj fakt, že každým rokom oslovuje viac a viac ľudí. A to nielen z radov zamestnancov, pridávajú sa tiež rodinní príslušníci, vrátane detí. Z užitočného dňa sa tak postupne stáva obľúbená teambuildingová akcia, na ktorej sa opeká, griluje alebo piknikuje.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko v.o.s.Že je odpadu stále viac než dosť, sa potvrdilo aj v aktuálnom treťom ročníku čistenia našej krajiny. Napriek tomu, že pohodených plastových fliaš a plechoviek výrazne ubudlo, v prírode a v mestách stále môžete nájsť také kúsky ako svadobné šaty alebo nákupný vozík. A k tomu matrac, chladničku i pneumatiky. Niektorým tímom však ostal čas aj na vyčistenie nákupných vozíkov, vchodu do predajne alebo vytrhanie buriny okolo parkoviska.Spoločnými silami sa Kauflandu a Lidlu napokon podarilo naplniť 350 vriec (vrecia s objemom 120 - 150 litrov). V okolí Prešova sa dobrovoľníci zapojili aj do údržby zelene a pomohli odstrániť veľké množstvo starých drevín, konárov či iného bioodpadu. Odpad sa zbieral naprieč celým Slovenskom, niekde dokonca v spolupráci s mestami, ktoré pomohli vytypovať znečistené lokality v okolí.uviedol Tomáš Bezák, hovorca Lidl Slovenská republika, v.o.s.September patrí upratovaniu vo svete aj na Slovensku. Reťazce Kaufland a Lidl, ktoré sú súčasťou skupiny Schwarz, sa snažia ísť v boji proti znečisťovaniu životného prostredia a oceánov plastovým odpadom príkladom. A to nielen iným firmám, ale takisto svojim zákazníkom.Informačný servis