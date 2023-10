Zelenskyj pricestoval do Rumunska, s prezidentom bude diskutovať aj o posilnení protivzdušnej obrany

Podpora Rumunska

Status dočasnej ochrany alebo utečenca

10.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval do Bukurešti na rokovania s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom. Ako informuje denník The Guardian, na platforme X, predtým známej ako Twitter, napísal, že budú okrem iného diskutovať o bezpečnostnej spolupráci, opatreniach na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a ich vzťahoch s ďalšími partnermi.„Ukrajina je vďačná za podporu Rumunska, ktorá posilňuje náš štát, ako aj jeho konštruktívnu solidaritu, ktorá umožňuje našim krajinám byť darcami bezpečnosti svetu, obzvlášť potravinovej bezpečnosti,“ napísal ukrajinský prezident.Rumunsko v príspevku tiež označil za priateľa, „ktorý prišiel na pomoc počas nášho najtemnejšieho dňa a ktorého podpora je v priebehu času silnejšia“. „Som si istý, že táto návšteva bude výhodná pre obe naše krajiny,“ dodal.V máji rumunský prezident povedal, že podpora Rumunska pre Ukrajinu nie je „obmedzená časom ani inak“. „Táto podpora, táto pomoc, tu bude tak dlho, ako bude treba, čo istý čas potrvá,“ cituje Iohannisa The Guardian.Po tom ako Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu utieklo do Rumunska viac ako 4,5 milióna ľudí. Z nich tam zostalo viac ako 220-tisíc a dostali status dočasnej ochrany alebo utečenca.