Kaufland a Lidl venujú Slovenskému Červenému krížu spoločne 60 000 eur

3.4.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosti Kaufland a Lidl dlhodobo spolupracujú so Slovenským Červeným krížom (SČK) na jednorazových i dlhoročných projektoch zameraných na pomoc ľuďom v núdzi, na výchovu detí či na podporu pravidelného darcovstva krvi. Ako zodpovední a úprimní partneri sa rozhodli podporiť prácu SČK aj v týchto dňoch."Aktuálna situácia sa výrazne dotýka nás všetkých. Nesmierne si vážime a obdivujeme neúnavnú prácu zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža. Ako dlhoročný partner pri nich stojíme aj teraz, keď na zabezpečovanie pomoci iným nevyhnutne potrebujú pomoc práve oni. Sme veľmi radi, že sme sa na myšlienke pomoci so spoločnosťou Lidl zhodli a že ich spoločne dokážeme podporiť v tejto neľahkej situácii,” vyjadrila sa Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Za spoločnosť Lidl sa vyjadril Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie "V týchto neľahkých časoch si musíme pomáhať navzájom a byť tu pre našich blízkych. Nie každý však má možnosť spoľahnúť sa na rodinu, susedov či známych, a aj pre týchto ľudí tu je Slovenský Červený kríž. Sme presvedčení, že poskytnuté prostriedky pomôžu mnohým ľuďom, ktorí by inak zostali odkázaní sami na seba.”Dohromady poputuje Slovenskému Červenému krížu 60 000 eur. Darované prostriedky SČK použije na zabezpečenie poskytovania pomoci seniorom, osamelým, chorým cez svojich dobrovoľníkov a zamestnancov, na vybavenie dobrovoľníkov ochrannými prostriedkami či zakúpenie dezinfekčných prostriedkov. "Zažívame silný nápor, asi ako všetci v týchto dňoch. Túto podporu si naozaj nesmierne vážime. V mene svojich kolegov a v mene všetkých, ktorým pomáhame, za ňu Kauflandu a Lidlu ďakujeme,” vyjadrila sa Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.Informačný servis