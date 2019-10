Kaufland a Slovenský Červený kríž budú spoločne už po šiesty raz pomáhať potravinami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2019 (Webnoviny.sk) - To, čo je pre jedného samozrejmosť, môže byť pre iného vzácnosť. Platí to aj v prípade takých bežných potravín, akými sú ryža alebo strukoviny. Rodín, ktoré si tieto potraviny nie vždy môžu dovoliť, je na Slovensku stále dosť. Preto sa spoločnosť Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom rozhodla 17. októbra pomôcť... ako inak, potravinami.Zbierka s názvom Pomáhame potravinami sa koná už po šiesty raz. Uskutoční sa pri príležitosti Svetového dňa výživy a potraviny, ktoré sa v tento deň podarí vyzbierať, uľahčia život rodinám v núdzi po celom Slovensku. Šancu prispieť budú mať všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si prídu do Kauflandu nakúpiť práve v tento deň a pritom nezabudnú ani na tých, ktorí si nemôžu dovoliť to čo oni. "Stačí, keď 17. októbra k svojmu nákupu pridajú niektoré z trvanlivých potravín z odporúčaného zoznamu, a potom ich pri odchode odovzdajú dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného kríža," približuje priebeh zbierky Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Pre ľudí v núdzi môžu byť vzácnymi napríklad aj tieto trvanlivé potraviny: zeleninové a mäsové konzervy, ovocné kompóty, múka, ryža, cestoviny, pochutiny, cukor, soľ, trvanlivé mlieko, med a ďalšie. "S chudobou sa v teréne stretávame denne. Balíky, ktoré z vyzbieraných potravín pripravíme, sú určené najmä pre mnohopočetné rodiny, sociálne slabších občanov, seniorov či iných ľudí, ktorí sa, často nie vlastným pričinením, ocitli v sociálnej núdzi," upozorňuje generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová. Podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v auguste 2019 bolo na Slovensku evidovaných 139-tisíc poberateľov dávok v hmotnej núdzi.Ruku k dielu priloží aj Kaufland. "Naša spoločnosť sa každoročne aktívne zapája do zbierky a aj tento rok poskytneme takmer 12 ton potravín, z ktorých pripravíme 700 potravinových balíkov. Tieto balíky budú v spolupráci s dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža rozdistribuované ľuďom v núdzi po celom Slovensku," dopĺňa Langová.Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, a zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami. Nech za Vás rozhodujú činy.Inzercia