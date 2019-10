Le Drian: Väznice v Sýrii, kde sú islamisti, sú stále v rukách Kurdov

Jean-Yves Le Drian, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzsky minister obrany Yves Le Drian v stredu uistil, že bezpečnosť v Kurdmi spravovaných väzniciach na severe Sýrie, kde sú zadržiavaní podozriví džihádisti, nie jetureckou vojenskou operáciou v tomto regióne ohrozená.Vo vysielaní televízie BFM a rozhlasovej stanice RMC Le Drian v ďalej vyhlásil, že džihádisti zadržiavaní na severovýchode Sýrie sú stále v rukách Kurdov.Spresnil, že pokiaľ mu je známe, turecká ofenzíva a pozície Sýrskych demokratických síl (SDF) sa k týmto internačným táborom zatiaľ nedostali, takže ich ochrana a bezpečnosť nie sú ohrozené. Dodal, že tieto tábory sa nachádzajú najmä vo východnom sektore severovýchodu Sýrie.Podľa kurdskej správy sa vo väzniciach na sýrskom severovýchode nachádza približne 12.000 osôb podozrivých z podpory alebo členstva v IS.Le Drian poskytol v nedeľu rozhovor denníku Le Figaro, v ktorom poukázal na závažnosť tureckej operácie proti Kurdom v Sýrii a jej možné následky vo vojne proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).Turecká ofenzíva proti Kurdom podľa ministra narušuje geopolitickú rovnováhu a najmä priebeh vojny proti IS.Vysvetlil, žeUviedol, že "Poukázal aj na to, že turecká invázia mala za následok zvrhnutie aliancie, keďže kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), sa rozhodli spojiť sily so silami sýrskeho prezidenta Bašára Asada, aby spoločne odrazili nástup tureckých jednotiek na severovýchode Sýrie.Minister konštatoval, že "Turecko od minulej stredy podniká v Sýrii ofenzívu proti sýrskym kurdským oddielom YPG, ktoré vníma ako. YPG však boli rozhodujúcim spojencom Spojených štátov a západných veľmocí v boji proti IS, keď v časti Sýrie aj susedného Iraku, vyhlásila táto organizácia samozvaný kalifát.Spojené štáty a ich partneri odsúdili tureckú inváziu, ale ich vyhrážky sankciami Ankaru v Sýrii nezastavili.