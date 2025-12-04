|
Kaufland chce rozhýbať Slovensko: Stal sa hlavným partnerom playoff v padelovej lige
Podpora obchodného reťazca, ktorý sa stal hlavným partnerom KAUFLAND PLAYOFF 1. Slovenskej padelovej ligy, mu dáva priestor, aby sa rozšíril aj medzi slovenskou verejnosťou. Padel sa na ...
4.12.2025 (SITA.sk) - Podpora obchodného reťazca, ktorý sa stal hlavným partnerom KAUFLAND PLAYOFF 1. Slovenskej padelovej ligy, mu dáva priestor, aby sa rozšíril aj medzi slovenskou verejnosťou.
Padel sa na športovej scéne stáva novým fenoménom. Vo svete si získava čoraz viac fanúšikov a jeho popularita narastá aj na Slovensku. Významnú podporu mu prináša Kaufland, ktorý sa stal hlavným partnerom KAUFLAND PLAYOFF 1. Slovenskej padelovej ligy. Prestížne zápasy prebiehajú od 1.decembra 2025 v Národnom padelovom centre Aurial Padel v Bratislave, kde sa 15. decembra 2025 uskutoční veľké finále.
"Chceme, aby sa ľudia na Slovensku viac hýbali a našli si takú formu pohybu, ktorá ich bude baviť. Pravidelná športová aktivita má pozitívny vplyv na fyzické aj duševné zdravie, preto dlhodobo podporujeme projekty, ktoré verejnosť motivujú k aktívnemu životnému štýlu. Padel je dynamický, moderný šport, ktorý dokáže spájať všetky generácie a teší nás, že môžeme stáť pri jeho rozvoji," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Kombinuje prvky tenisu a squashu a hrá sa vo štvorici na ihrisku so sklenenými stenami, ktoré hre dodávajú dynamiku, rýchlosť a zábavný charakter. Vďaka jednoduchým pravidlám si ho rýchlo osvoja aj začiatočníci. Na Slovensku sa mu aktívne venuje už viac ako tisíc profesionálov a voľnočasových hráčov. V Španielsku sa stal druhým najpopulárnejším športom hneď po futbale, pričom v Európe mu zvyšujú popularitu aj známe tváre ako Zinedine Zidane, Andy Murray či Zlatan Ibrahimovič.
Kaufland podpísal so Slovenskou padelovou asociáciou a Národným padelovým centrom Aurial Padel Memorandum o spolupráci, ktoré upravuje partnerstvo počas playoff ligy a otvára nové možnosti pre ďalšiu systematickú podporu tohto športu na Slovensku.
Národné padelové centrum Aurial Padel je projektom s výnimočným športovým zázemím. Poskytuje 12 profesionálnych kurtov na ploche viac ako 5-tisíc metrov štvorcových, inteligentné technologické riešenia či požičovňu vybavenia. Je najväčšou padelovou halou v strednej Európe, ktorá dáva priestor profesionálom aj amatérskym hráčom.
Kaufland pokračuje vo svojej dlhodobej vízii motivovať verejnosť k aktívnemu životnému štýlu prostredníctvom podpory profesionálneho aj rekreačného športu, a zároveň prispieva k tomu, aby sa padel aj na Slovensku stal prirodzenou súčasťou voľnočasového života a inšpiroval ľudí k pohybu.
© SITA Všetky práva vyhradené.
© SITA Všetky práva vyhradené.
