Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Barbora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Nakupovať s Lidl Plus sa oplatí. Mikuláš prináša zľavu až do 10 %


Tagy: Mikuláš PR Zľava

Lidl nadväzuje na jeho symboliku milým gestom. Zákazníkom prináša špeciálny sviatočný kupón dostupný v aplikácii Lidl Plus. Začiatok decembra je pre mnohých spojený s ...



Zdieľať
05_1080x720_inter 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Lidl nadväzuje na jeho symboliku milým gestom. Zákazníkom prináša špeciálny sviatočný kupón dostupný v aplikácii Lidl Plus.


Začiatok decembra je pre mnohých spojený s prvými predsviatočnými nákupmi. Toto obdobie však býva často náročné pre peňaženky, a preto Lidl prináša svojim zákazníkom špeciálny Mikulášsky kupón na uľahčenie sezónnych výdavkov. Po jeho aktivácii v aplikácii Lidl Plus môžu získať zľavu v hodnote až do 10 % nákupu v termíne od 3. do 5. decembra 2025.

Ako na to?



  • Aktivujete svoj špeciálny kupón v aplikácii Lidl Plus

  • Nakúpite v ľubovoľnej predajni Lidl

  • Zľava sa uplatní automaticky pri predložení digitálnej karty



Efektívne šetrenie vďaka priehľadnej aplikácií


Aplikácia Lidl Plus slúži ako praktický nástroj, ktorý zákazníkom zhromažďuje všetky výhody na jednom mieste. Po prihlásení majú k dispozícii okamžitý prehľad o dostupných kupónoch, osobných ponukách či ďalších zľavách, ktoré môžu využiť pri bežných nákupoch. Aktivácia kupónov prebieha len niekoľkými klikmi a celý proces je navrhnutý tak, aby bol intuitívny aj pre používateľov, ktorí s aplikáciou pracujú len príležitostne.

Pri nákupe potom stačí pri pokladni ukázať digitálnu kartu Lidl Plus a systém automaticky uplatní všetky aktívne výhody. Zákazníci tak nemusia myslieť na žiadne dodatočné kroky. Na papierové kupóny či ručné overovanie zliav môžu zabudnúť – celý proces funguje digitálne a bez starostí. Aplikácia obľúbeného diskontu tak výrazne zjednodušuje celý proces nakupovania a zároveň ponúka priestor na pravidelnú úsporu.

Počas decembra v aplikácii nájdete aj adventný kalendár, v rámci ktorého môžete získať každý deň nový kupón. Taktiež prebiehajú aj Zlaté Vianoce, súťaž, v ktorej môžete vyhrať zlatú tehličku v hodnote približne 3 620 eur či poukážky na nákup. Bližšie informácie nájdete priamo v Lidl Plus aplikácii.

Oslaďte svoje sviatočné obdobie s produktmi značky Favorina


Začiatok decembra sa nesie v znamení tradičných mikulášskych prekvapení. Sladkosti, drobné dobroty aj čerstvé ovocie prinášajú deťom radosť a rodičom dávajú možnosť pripraviť im malý, no výnimočný zážitok. V ponuke Lidla nechýbajú ani obľúbené produkty privátnej značky Favorina, ktoré skvelo zapadnú do mikulášskej nádielky.

K tradičným symbolom Mikuláša neodmysliteľne patrí čokoládová figúrka samotného svätého biskupa z Myry. Je to klasická sladkosť, ktorá poteší vždy.

Tak isto ako čokoláda, aj marcipán a sviatočné obdobie idú ruka v ruke. Marcipánové toliariky značky Favorina si môžete vychutnať vo viacerých príchutiach, no pozor – je veľmi pravdepodobné, že po ich ochutnaní nebudete chcieť prestať.

Každý dobrý mikulášsky balíček by mal určite zahŕňať aj nejaké ovocie. K najčastejším a najobľúbenejším možnostiam patria pomaranče – sú neuveriteľne všestranné, chutné a ponúkajú aj dávku vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu.

Mikulášske prekvapenie, ktoré poteší dvakrát


Vedeli ste, že kúpou produktov značky Favorina môžete prispieť na dobrú vec? Za každý predaný kus daruje diskont jeden cent na pomoc ľuďom v núdzi. Každá dobrota sa tak teraz stáva aj malým gestom solidarity a poteší hneď dvakrát. Prvýkrát deti, pri jej rozbaľovaní a vychutnávaní si svojho mikulášskeho prekvapenia. A druhýkrát niekoho, komu táto malá radosť prinesie skutočnú pomoc, spolupatričnosť a dobrotu. Vyzbierané finančné prostriedky z predaja produktov Favorina reťazec prerozdelí viac ako 90 partnerským organizáciám v rámci potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž po celom Slovensku.

Favorina, Čokoládový Mikuláš, 60 g, Lidl, 0,89 €
Favorina, Marcipánové toliariky, 300 g, čerešňa, Lidl, 4,99 €
Pomaranče, 2 kg, Lidl, 3,99 €

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nakupovať s Lidl Plus sa oplatí. Mikuláš prináša zľavu až do 10 % © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mikuláš PR Zľava
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Demisiu Ficovej vlády chcú najviac tridsiatnici, v prieskume prekvapil názor tretiny voličov jednej zo strán koalície
<< predchádzajúci článok
Kaufland chce rozhýbať Slovensko: Stal sa hlavným partnerom playoff v padelovej lige

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 