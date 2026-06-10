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Kaufland dáva mestám zelenú: Rozhodnite, kde pribudnú nové stromy a kvety
Tagy: PR
Slovenské mestá a mestské časti môžu získať spolu až 50 000 eur na obnovu a vybudovanie parkov, dažďových záhrad či zelených striech. Projekt Zazelenaj svoje mesto už pozná piatich ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Slovenské mestá a mestské časti môžu získať spolu až 50 000 eur na obnovu a vybudovanie parkov, dažďových záhrad či zelených striech.
Projekt Zazelenaj svoje mesto už pozná piatich finalistov, ktorých spája jeden cieľ, zazelenať Slovensko. Teraz prichádza rad na verejnosť - víťazi môžu byť až traja a o ich poradí rozhodne hlasovanie.
Do projektu spoločnosti Kaufland sa prihlásili desiatky miest a mestských častí z celého Slovenska, s vlastnou víziou, ako premeniť nevyužívanú alebo zanedbanú plochu na miesto, kde sa budú ľudia radi zdržiavať. "Projekt Zazelenaj svoje mesto pomáha obnovovať verejné priestory, v ktorých všetci žijeme. Sme veľmi radi, že mestá a mestské časti zareagovali tak pozitívne a prihlásili množstvo zaujímavých projektov. Finálne rozhodnutie, ktorý z revitalizačných plánov dostane šancu stať sa realitou, nechávame v rukách našich zákazníkov, pretože nové zelené plochy budú môcť využívať aj oni," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Až päť projektov sa dostalo do finále a teraz čakajú možno aj na váš hlas. Do hlasovania, ktoré prebieha od štvrtka 11. júna do stredy 1. júla 2026, sa môže zapojiť každý držiteľ Kaufland Card, a to buď cez mobilnú aplikáciu, na webovej stránke www.moj.kaufland.sk alebo priamo na zákazníckom termináli v predajniach Kaufland po celom Slovensku. Víťazný projekt získa 25 000 eur, druhý v poradí 15 000 eur a tretí 10 000 eur. Prostriedky poslúžia na realizáciu troch víťazných z týchto piatich zelených návrhov.
Premeniť monotónne trávniky na kvetnaté lúky, vysadiť stromy a kry s prírodným mobiliárom a vytvoriť biodiverzitné zóny s ukážkou rôznych typov biotopov, to znie ako dobrý plán. Školáci a škôlkari by zároveň získali malý edukačný okruh napojený na cyklotrasu, čím sa typicky mestské prostredie ekologickým a udržateľným spôsobom prepojí s oddychom pri jazere.
Turzovka leží pri rušnej ceste, ktorá spája Slovensko s Českom, a jej obyvatelia to každý deň pociťujú na hluku aj kvalite ovzdušia. Projekt prináša riešenie - výsadbu takmer 440 drevín pôvodných druhov, vznik zelenej protihlukovej bariéry pozdĺž cesty, a tiež atraktívnej, bezpečnej, zelenej oddychovej zóny pre obyvateľov najhustejšie osídleného sídliska v meste.
Nitrania plánujú premeniť nevyužitú asfaltovú plochu na miesto, kde si prírodu užijú úplne všetci, vrátane ľudí so zdravotným obmedzením. Vyvýšený záhon s kvitnúcimi a voňavými rastlinami, doplnený informačnými tabuľami v Braillovom písme, je navrhnutý ako živá učebnica prírodovedy. Projekt zároveň pomôže zmierniť prehrievanie povrchov, zadržiavať dažďovú vodu a vytvárať priateľský priestor pre včely, motýle a iný užitočný hmyz.
Takmer tri hektáre zanedbanej plochy na najväčšom piešťanskom sídlisku čakajú na premenu. Výsadba viac ako 50 vzrastlých stromov, popínavých rastlín a kvitnúcich lúk by pomohla zvýšiť tienenie, efektívne bojovať s teplom, ktoré v mestách prirodzene vzniká, ako aj zlepšiť kvalitu vzduchu a znížiť hluk z okolia. Piešťany by získali bezpečný priestor pre oddych seniorov, hry detí aj pre susedské stretnutia.
Areál Základnej umeleckej školy súťaží o svoju novú tvár. Výsadba stromov a rastlín pomôže znížiť prehrievanie budovy a okolia. Deti, mládež, ale aj bežnú verejnosť isto poteší nový exteriérový ateliér pre vzdelávacie aktivity s dreveným pódiom, stojanmi na bicykle a lavičkami. V zrekonštruovanom areáli sa bude prelínať umelecká výchova, komunitný život a starostlivosť o životné prostredie.
Každé mesto či mestská časť si zaslúži lepší, zelenší osud. Bratislava, Nitra a Košice sa vďaka Kauflandu už zazelenali, najnovšie reťazec podporí ďalšie tri víťazné projekty sumou v celkovej hodnote 50 000 eur. O tom, ktoré to budú, môžete rozhodnúť aj vy. Viac informácií získate na predajne.kaufland.sk/zazelenaj-mesto.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland dáva mestám zelenú: Rozhodnite, kde pribudnú nové stromy a kvety © SITA Všetky práva vyhradené.
Projekt Zazelenaj svoje mesto už pozná piatich finalistov, ktorých spája jeden cieľ, zazelenať Slovensko. Teraz prichádza rad na verejnosť - víťazi môžu byť až traja a o ich poradí rozhodne hlasovanie.
Do projektu spoločnosti Kaufland sa prihlásili desiatky miest a mestských častí z celého Slovenska, s vlastnou víziou, ako premeniť nevyužívanú alebo zanedbanú plochu na miesto, kde sa budú ľudia radi zdržiavať. "Projekt Zazelenaj svoje mesto pomáha obnovovať verejné priestory, v ktorých všetci žijeme. Sme veľmi radi, že mestá a mestské časti zareagovali tak pozitívne a prihlásili množstvo zaujímavých projektov. Finálne rozhodnutie, ktorý z revitalizačných plánov dostane šancu stať sa realitou, nechávame v rukách našich zákazníkov, pretože nové zelené plochy budú môcť využívať aj oni," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Až päť projektov sa dostalo do finále a teraz čakajú možno aj na váš hlas. Do hlasovania, ktoré prebieha od štvrtka 11. júna do stredy 1. júla 2026, sa môže zapojiť každý držiteľ Kaufland Card, a to buď cez mobilnú aplikáciu, na webovej stránke www.moj.kaufland.sk alebo priamo na zákazníckom termináli v predajniach Kaufland po celom Slovensku. Víťazný projekt získa 25 000 eur, druhý v poradí 15 000 eur a tretí 10 000 eur. Prostriedky poslúžia na realizáciu troch víťazných z týchto piatich zelených návrhov.
Živé jazero v Košiciach - Nad Jazerom
Premeniť monotónne trávniky na kvetnaté lúky, vysadiť stromy a kry s prírodným mobiliárom a vytvoriť biodiverzitné zóny s ukážkou rôznych typov biotopov, to znie ako dobrý plán. Školáci a škôlkari by zároveň získali malý edukačný okruh napojený na cyklotrasu, čím sa typicky mestské prostredie ekologickým a udržateľným spôsobom prepojí s oddychom pri jazere.
Turzovka sadí svoju budúcnosť
Turzovka leží pri rušnej ceste, ktorá spája Slovensko s Českom, a jej obyvatelia to každý deň pociťujú na hluku aj kvalite ovzdušia. Projekt prináša riešenie - výsadbu takmer 440 drevín pôvodných druhov, vznik zelenej protihlukovej bariéry pozdĺž cesty, a tiež atraktívnej, bezpečnej, zelenej oddychovej zóny pre obyvateľov najhustejšie osídleného sídliska v meste.
Zmysluplná oáza v Nitre
Nitrania plánujú premeniť nevyužitú asfaltovú plochu na miesto, kde si prírodu užijú úplne všetci, vrátane ľudí so zdravotným obmedzením. Vyvýšený záhon s kvitnúcimi a voňavými rastlinami, doplnený informačnými tabuľami v Braillovom písme, je navrhnutý ako živá učebnica prírodovedy. Projekt zároveň pomôže zmierniť prehrievanie povrchov, zadržiavať dažďovú vodu a vytvárať priateľský priestor pre včely, motýle a iný užitočný hmyz.
Zelený vnútroblok v Piešťanoch
Takmer tri hektáre zanedbanej plochy na najväčšom piešťanskom sídlisku čakajú na premenu. Výsadba viac ako 50 vzrastlých stromov, popínavých rastlín a kvitnúcich lúk by pomohla zvýšiť tienenie, efektívne bojovať s teplom, ktoré v mestách prirodzene vzniká, ako aj zlepšiť kvalitu vzduchu a znížiť hluk z okolia. Piešťany by získali bezpečný priestor pre oddych seniorov, hry detí aj pre susedské stretnutia.
Vzdelávanie a klíma v Seredi
Areál Základnej umeleckej školy súťaží o svoju novú tvár. Výsadba stromov a rastlín pomôže znížiť prehrievanie budovy a okolia. Deti, mládež, ale aj bežnú verejnosť isto poteší nový exteriérový ateliér pre vzdelávacie aktivity s dreveným pódiom, stojanmi na bicykle a lavičkami. V zrekonštruovanom areáli sa bude prelínať umelecká výchova, komunitný život a starostlivosť o životné prostredie.
Každé mesto či mestská časť si zaslúži lepší, zelenší osud. Bratislava, Nitra a Košice sa vďaka Kauflandu už zazelenali, najnovšie reťazec podporí ďalšie tri víťazné projekty sumou v celkovej hodnote 50 000 eur. O tom, ktoré to budú, môžete rozhodnúť aj vy. Viac informácií získate na predajne.kaufland.sk/zazelenaj-mesto.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland dáva mestám zelenú: Rozhodnite, kde pribudnú nové stromy a kvety © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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