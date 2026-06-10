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10. júna 2026
Kým firmy čakajú nové povinnosti, politici dostali výnimku a budú si môcť utajiť platy. PS hovorí o papalášizme
Tagy: europoslankyňa za PS Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Platy rovnosť mužov a žien
Europoslankyňa zdôraznila, že EÚ priniesla dobre mienenú legislatívu s cieľom odstrániť diskrimináciu. Politickí nominanti nebudú musieť zverejňovať informácie o svojom ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Europoslankyňa zdôraznila, že EÚ priniesla dobre mienenú legislatívu s cieľom odstrániť diskrimináciu.
Politickí nominanti nebudú musieť zverejňovať informácie o svojom odmeňovaní. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS). Europoslankyňa za PS Veronika Cifrová Ostrihoňová sa v tejto veci obráti aj na Európsku komisiu. Ako progresívci vysvetlili, parlament zaviedol výnimku pre vrcholových verejných funkcionárov pri transponovaní smernice o transparentnosti v odmeňovaní.
Europoslankyňa zdôraznila, že EÚ priniesla dobre mienenú legislatívu s cieľom odstrániť diskrimináciu. Slovenská vláda a parlament však podľa nej idú presne opačným smerom. „Kým od bežných ľudí sa vyžaduje väčšia transparentnosť, politickí nominanti nebudú musieť zverejňovať informácie o svojom odmeňovaní. Týka sa to verejných funkcionárov, veľvyslancov, splnomocnencov vlády, štátnych tajomníkov, či šéfov niektorých verejných inštitúcií. Táto výnimka sa nedá nazvať inak ako papalášizmus. Je tu naozaj veľký dôvod obávať sa, že to nie je v súlade so smernicou EÚ,” vyhlásila Cifrová Ostrihoňová.
Vysvetlila, že môže dôjsť k zúženiu rozsahu ochrany poskytovanej smernicou a k ovplyvneniu jej jednotného uplatňovania v EÚ. „Európsku komisiu som preto požiada, aby sa vyjadrila k zlučiteľnosti slovenskej novely s európskou smernicou,” informovala Cifrová Ostrihoňová.
Podľa poslankyne Simony Petrík (PS) je nehorázne, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) súhlasila s novými povinnosťami pre podniky a zamestnávateľov, no sama sa chce tejto zodpovednosti zbaviť. Vláda by totiž podľa nej mala ísť príkladom.
„Dávno mali mať zavedené mechanizmy proti platovej diskriminácii žien na vedúcich pozíciách v štátnej a verejnej správe. Namiesto toho vidíme snahu o utajovanie platov pred zamestnancami aj verejnosťou. Táto vláda každý deň dokazuje, že je na míle vzdialená sociálnej demokracii a pripomína skôr karpatskú kleptokraciu,“ uviedla poslankyňa, ktorá na túto situáciu upozorňovala aj počas samotného rokovania o tejto legislatíve. V druhom čítaní polu s poslankyňou Luciou Plavákovou prišli aj s množstvom pozmeňujúcich návrhov. Niektoré síce boli zapracované, no návrh na ponechanie verejných funkcií a platových pomerov verejných funkcionárov poslanci neprijali.
Zdroj: SITA.sk - Kým firmy čakajú nové povinnosti, politici dostali výnimku a budú si môcť utajiť platy. PS hovorí o papalášizme © SITA Všetky práva vyhradené.
Politickí nominanti nebudú musieť zverejňovať informácie o svojom odmeňovaní. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS). Europoslankyňa za PS Veronika Cifrová Ostrihoňová sa v tejto veci obráti aj na Európsku komisiu. Ako progresívci vysvetlili, parlament zaviedol výnimku pre vrcholových verejných funkcionárov pri transponovaní smernice o transparentnosti v odmeňovaní.
Kritika výnimky pre verejných funkcionárov
Europoslankyňa zdôraznila, že EÚ priniesla dobre mienenú legislatívu s cieľom odstrániť diskrimináciu. Slovenská vláda a parlament však podľa nej idú presne opačným smerom. „Kým od bežných ľudí sa vyžaduje väčšia transparentnosť, politickí nominanti nebudú musieť zverejňovať informácie o svojom odmeňovaní. Týka sa to verejných funkcionárov, veľvyslancov, splnomocnencov vlády, štátnych tajomníkov, či šéfov niektorých verejných inštitúcií. Táto výnimka sa nedá nazvať inak ako papalášizmus. Je tu naozaj veľký dôvod obávať sa, že to nie je v súlade so smernicou EÚ,” vyhlásila Cifrová Ostrihoňová.
Vysvetlila, že môže dôjsť k zúženiu rozsahu ochrany poskytovanej smernicou a k ovplyvneniu jej jednotného uplatňovania v EÚ. „Európsku komisiu som preto požiada, aby sa vyjadrila k zlučiteľnosti slovenskej novely s európskou smernicou,” informovala Cifrová Ostrihoňová.
Vláda by mala ísť príkladom
Podľa poslankyne Simony Petrík (PS) je nehorázne, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) súhlasila s novými povinnosťami pre podniky a zamestnávateľov, no sama sa chce tejto zodpovednosti zbaviť. Vláda by totiž podľa nej mala ísť príkladom.
„Dávno mali mať zavedené mechanizmy proti platovej diskriminácii žien na vedúcich pozíciách v štátnej a verejnej správe. Namiesto toho vidíme snahu o utajovanie platov pred zamestnancami aj verejnosťou. Táto vláda každý deň dokazuje, že je na míle vzdialená sociálnej demokracii a pripomína skôr karpatskú kleptokraciu,“ uviedla poslankyňa, ktorá na túto situáciu upozorňovala aj počas samotného rokovania o tejto legislatíve. V druhom čítaní polu s poslankyňou Luciou Plavákovou prišli aj s množstvom pozmeňujúcich návrhov. Niektoré síce boli zapracované, no návrh na ponechanie verejných funkcií a platových pomerov verejných funkcionárov poslanci neprijali.
Zdroj: SITA.sk - Kým firmy čakajú nové povinnosti, politici dostali výnimku a budú si môcť utajiť platy. PS hovorí o papalášizme © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: europoslankyňa za PS Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Platy rovnosť mužov a žien
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