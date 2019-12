Kaufland dnes otvoril novú predajňu v Skalici

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2019 (Webnoviny.sk) - Zo širokého sortimentu za výhodné ceny si už môžu vyberať aj Skaličania. Spoločnosť Kaufland otvorila 12. decembra 2019 brány svojej prvej prevádzky aj v tomto meste. Pri tejto príležitosti zároveň finančne podporí miestne Centrum voľného času Skalica.Nový koncept predajní Kaufland prináša otvorený priestor, v ktorom zákazník s prehľadom rýchlo nájde to, čo potrebuje. Pri vstupe sa ocitne hneď v oddelení ovocia a zeleniny, za ktorými nasleduje pekáreň. V rámci nového konceptu boli odstránené stredové steny a pribudol regál s rýchlym občerstvením. Pri pokladniach dostal svoje praktické miesto infopult a samoobslužné pokladne. Vďaka nim môžu zákazníci urýchliť svoj nákup ešte viac. "Okrem čerstvého tovaru nájdu Skaličania v našej predajni aj celý rad privátnych značiek, vrátane slovenských výrobkov, ale aj špeciálnych produktov pre ľudí s intoleranciami či pre vegánov, alebo vegetariánov. Náš sortiment neustále rozširujeme a snažíme sa, aby si u nás našiel každý to svoje a zároveň sa cítil pri nákupe príjemne. Veríme, že skalickí zákazníci sa k nám budú radi vracať," povedala Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Od 12. decembra do 14. decembra 2019, čiže počas prvých troch dní od otvorenia, prispeje Kaufland za každý nákup v hodnote minimálne 20 € sumou 1 € Centru voľného času v Skalici. Pedagogickí zamestnanci spolu s externými zamestnancami a dobrovoľníkmi tu okrem pravidelnej záujmovej činnosti pravidelne organizujú rôzne podujatia a výlety pre deti a mládež a taktiež sa venujú informačným a poradenským aktivitám pre rodičov detí s poruchami správania a učenia. CVČ podáva pomocnú ruku aj mamičkám s deťmi do 3 rokov, a to správou Materského centra. "Veľmi si vážime, že sa Kaufland rozhodol podporiť práve naše centrum. Získané finančné prostriedky využijeme na rekonštrukciu interiéru a nákup inventáru, vďaka čomu budeme schopní privítať deti a našich ostatných návštevníkov v ešte kvalitnejšom a krajšom prostredí," uviedla riaditeľka CVČ Skalica Dagmar Jůzková.Slávnostné otvorenie predajne sprevádzal atraktívny program pre rodiny s deťmi. Všetky deti v Skalici potešil svojím vystúpením spevák Miro Jaroš a vstupy s pesničkami vystriedala detská módna prehliadka privátnej značky od Kauflandu – Kuniboo, ktorá je vyrobená z kvalitných a certifikovaných materiálov.Predajňa v Skalici navyše využíva systém rekuperácie, ktorý výrazne šetrí spotrebu energie, a tak aj prírodné zdroje. V praxi to znamená, že Kaufland využíva na vykurovanie svojich prevádzok namiesto palív ako vykurovací olej, plyn alebo drevo, takmer výlučne odpadové teplo z chladiacich regálov. Areál obchodného domu sa rozprestiera na pozemku s celkovou rozlohou vyše 21-tisíc metrov štvorcových, zastavaná plocha z toho predstavuje takmer 5-tisíc metrov štvorcových.