Od júla 2020 môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti na úrade práce

Bratislava 12. decembra (TASR) - Od 1. júla 2020 už budú môcť poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady ako doteraz a vybavia si podanie žiadosti o dávku na jednom mieste." informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.Od 1. júla budúceho roka si však už poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nebude potrebný (až na výnimky, ak napríklad pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov). Údaje o dobách poistenia v nezamestnanosti získaných na Slovensku a vymeriavacích základoch bude Sociálna poisťovňa tak ako doteraz čerpať zo svojich registrov. Po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania dávku žiadateľovi vyplatí.Podmienky na získanie na dávky v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne sa nemenia, žiadateľ musí naďalej okrem iného splniť dve základné podmienky, a to byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní z posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.