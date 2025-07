Kaufland je lídrom v nakladaní s odpadom: Zlatý certifikát má ako jediný na Slovensku

Dobre nastavený systém aj zanietenie zamestnancov

7.7.2025 (SITA.sk) -Zrelé broskyne, chrumkavé pečivo či čerstvá zelenina- bežný nákup v predajniach pod červenou strechou dnes znamená viac než len plný košík. Má cenu zlata. Kaufland dostal zlatý certifikát "Road to Zero Waste", ktorý mu udelila nezávislá certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia podľa normy DIN SPEC 91436. Obľúbený predajca potravín sa tak stal prvou a jedinou maloobchodnou spoločnosťou, ktorá najvyššie ocenenie v oblasti nakladania s odpadom na našom trhu získala.Za certifikáciou stojí dlhodobé úsilie. Obchodný reťazec sa zameriava nielen na precízne triedenie odpadu, ktorý vzniká v jeho predajniach, logistickom centre či v centrále, ale zároveň mu dáva druhú šancu. Viac ako 95 percent odpadu, ktorý denne vytvorí, sa podarí reálne zhodnotiť. Papier, bioodpad, sklo, kov aj drevené obaly či plastové fólie sa recyklujú a dostávajú sa tak opäť do obehu.zdôrazňuje dôležitosť ocenenia Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Certifikáciu udeľuje nezávislá spoločnosť TÜV SÜD Slovakia na základe výsledkov hĺbkového auditu. Ten posudzuje nielen spôsob triedenia a spracovania jednotlivých druhov odpadu, ale aj plnenie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa odpadového hospodárstva.Už v roku 2023 Kaufland získal strieborný stupeň certifikácie "Road to Zero Waste", keď jeho úroveň triedenia odpadu dosiahla vyše 90 percent.pripomína Gabriel Čuka.Certifikácia ocenila aj inovatívny prístup k odpadu, ktorý sa predtým nedal recyklovať. Plastové fólie z obslužných pultov, znečistené zvyškami potravín, tvorili viac ako 20 percent komunálneho odpadu spoločnosti. V spolupráci so slovenským startupom však Kaufland zaviedol unikátnu metódu čistenia pomocou hmyzu. Ten dokáže fólie zbaviť zvyškov jedla a pripraviť ich na recykláciu. Takto sa ročne zhodnotí viac než 1 500 ton plastových obalov, ktoré by inak skončili na skládke alebo v spaľovni.hovorí audítorka TÜV SÜD Slovakia Katarína Oravská, a obzvlášť oceňuje preukázané výsledky v nakladaní s odpadom.Zlato, ktoré obchodný reťazec získal, nie je konečnou métou, ale súčasťou jeho dlhodobej stratégie udržateľnosti, ktorú systematicky uplatňuje vo všetkých prevádzkach. Ako líder v oblasti zodpovedného nakladania s odpadom si zároveň uvedomuje svoj záväzok voči životnému prostrediu a k budúcim generáciám. Cesta k nulovému odpadu tak pre Kaufland pokračuje.Informačný servis