Konzulát v Užhorode pomáha slovenským firmám uplatniť sa pri obnove Ukrajiny, povedie ho Henrich Sasai

Slovensko má záujem prispieť do obnovy Ukrajiny

Nevyhnutnou súčasťou procesu je príprava a modernizácia infraštruktúry

Dôležité je tiež organizovanie podnikateľských misií

7.7.2025 (SITA.sk) - Slovensko má nového generálneho konzula v ukrajinskom Užhorode. Je ním skúsený diplomat Henrich Sasai, ktorý Slovensko v minulosti zastupoval na vyslaniach v Maďarsku aj Bielorusku a na Ukrajinu sa vrátil tretíkrát. Na veľvyslanectve SR v Kyjeve naposledy pôsobil v pozícii zástupcu vedúceho zastupiteľského úradu.Jeho hlavnou úlohou je popri konzulárnej pomoci občanom SR a starostlivosti o slovenskú národnostnú menšinu v Zakarpatskej oblasti aj podpora a posilnenie slovensko-ukrajinskej hospodárskej spolupráce v kontexte povojnovej obnovy Ukrajiny Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár , Slovensko má záujem aktívne prispieť do obnovy a povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny, na čom pracujú viaceré rezorty."Stabilná, demokratická a prosperujúca Ukrajina je v strategickom záujme Slovenskej republiky. Už teraz sa zapájame do projektov vedúcich k jej obnove – či už na úrovni Európskej únie , alebo bilaterálne," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.Podľa jeho slov je nevyhnutnou súčasťou celého procesu príprava a modernizácia infraštruktúry na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice, čo skvalitní podmienky nielen pre slovenské a ukrajinské firmy a občanov, no zároveň pre SR otvorí možnosti zo strany ďalších zahraničných investorov."Naša vláda strategicky už minulý rok pripravila s ukrajinskou vládou konkrétne projekty vychádzajúce z takzvanej Cestovnej mapy, kde je okrem iného zahrnuté priame železničné prepojenie medzi Kyjevom a Košicami po širokorozchodnej trati, ktoré je od decembra minulého roku v prevádzke, súčasne modernizácia hraničných priechodov. V rámci povojnovej obnovy budú hlavnou vstupnou bránou zo Slovenska na Ukrajinu," zdôraznil Blanár a doplnil, že v súčasnosti prebieha tiež projekt zvýšenia kapacity prepojenia elektrickej siete Slovenska a Ukrajiny.V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že rezort diplomacie prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu získal spolu s Eximbankou 101 miliónov eur z EÚ na rekonštrukciu a výstavbu kritickej energetickej infraštruktúry u nášho východného suseda."Slovenskí podnikatelia majú záujem participovať na povojnovej obnove Ukrajiny. Generálny konzulát SR v Užhorode preto pomáha slovenským firmám prenikať na ukrajinský trh v ich snahe zapojiť sa do projektov obnovy s prioritným zameraním na Zakarpatskú oblasť," priblížil nový generálny konzul Sasai.Dôležité je podľa neho tiež organizovanie podnikateľských misií a B2B či G2B aktivít, a to aj v ďalších regiónoch spadajúcich pod generálny konzulát v Užhorode – Ľvovskej, Ivano-Frankovskej, Ternopoľskej a Černiveckej oblasti.Okrem poskytovania kvalitných konzulárnych služieb občanom Slovenskej republiky venuje Generálny konzulárny úrad SR v Užhorode zvýšenú pozornosť slovenskej národnostnej menšine."Najväčšia časť slovenskej krajanskej komunity žijúcej na Ukrajine je sústredená práve v Zakarpatskej oblasti, pričom podľa odhadov ide o 6 700 ľudí. Aj vzhľadom na ich záujem vzdelávať sa v rodnom jazyku budeme podporovať výučbu slovenského jazyka," povedal Henrich Sasai.Generálny konzulát v Užhorode bude pod jeho vedením ďalej aktívne spolupracovať so slovenským veľvyslanectvom v Kyjeve a dvoma honorárnymi konzulátmi SR v juhozápadnej Ukrajine – vo Velykom Bereznom a v Ľvove.