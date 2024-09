Kaufland na Slovensku venoval mestám už dvadsať K Parkov, tínedžerov motivuje k pohybu

Dvadsiaty K Park Kaufland otvoril v Leviciach

Moderné ihriská pohybu prospievajú

9.9.2024 (SITA.sk) -Aktívny životný štýl počas dospievania prispieva k zdravému vývoju, rastu kostí, spevneniu svalstva, posilňuje celkovú imunitu a predchádza viacerých ochoreniam, vrátane obezity. Pobyt vonku a s priateľmi navyše priaznivo ovplyvňuje psychiku mladých ľudí. Aj preto vznikol projekt, dnes známy ako K Park.Kaufland svoje moderné ihriská začal stavať v roku 2020 a odvtedy sa mu podarilo rozhýbať tisíce Slovákov. Hlavnou myšlienkou K Parkov je ponúknuť mladým dospievajúcim takú formu športového zážitku, aby preferovali stretnutia s rovesníkmi vonku na čerstvom vzduchu, namiesto trávenia času za počítačom alebo s mobilom v ruke. Vidieť to aj na výbave – streetbalové ihrisko, lezecká stena, pingpongový stôl, oddychová zóna či plocha pre kolobežky a skateboardy sú zárukou, že sa tu mladí ani starší nudiť nebudú.vysvetľuje Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s., a dodáva:Slávnostné odovzdanie troch K Parkov víťazným mestám z minuloročného hlasovania sa začalo minulý piatok v Michalovciach, pokračovalo v sobotu v Šali a vyvrcholilo v Leviciach Separovým nedeľným koncertom v areáli najnovšieho, už dvadsiateho K Parku u nás.hovorí RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice.Príjemné počasie, obľúbený hudobník i zaujímavý program prilákali na ihriská stovky zvedavých návštevníkov. O dobrú náladu sa postarali hudobné, športové a tanečné vystúpenia. Predviedla sa Škola Brejku, tanečníci Capoeiry, a tiež profesionáli na švihadlách, skateboardoch či kolobežkách. Svoje triky odhalil aj viacnásobný majster Slovenska, Európy a sveta vo fitness, Michal Barbier, ktorý prítomným poradil, ako si na ihriskách čo najlepšie zacvičiť. Atraktívne oddychové areály vyrastajú vďaka obchodnému reťazcu po celom Slovensku.Košičania majú K Parkov hneď niekoľko, sú maximálne využívané a vždy je na nich plno detí. Do projektu sa zapájajú pravidelne a majú s ním tie najlepšie skúsenosti. Obyvatelia Starej Ľubovne sa zhodujú, že takéto kvalitné športovo-spoločenské miesto je pre lokalitu veľkým prínosom. A hoci medzi najvyužívanejšie prvky patrí najmä skatepark, workoutové ihrisko a basketbalový kôš, miestni nedajú dopustiť ani na samotné lavičky, ktoré im slúžia na oddych.Súťaž o vybudovanie moderných ihrísk, ktoré by mali tínedžeri doslova "na skok", prebehla aj tento rok. Do štvrtého ročníka projektu sa zaregistrovalo 23 miest a mestských častí. Vo verejnom hlasovaní napokon zvíťazilo Komárno, Humenné, Partizánske, Topoľčany, Veľký Meder, Sereď a Košice – Juh v bonusovej kategórii. Ich obyvatelia sa už teraz môžu tešiť na nové K Parky, miesta, kde šport na čerstvom vzduchu vyhráva nad online zážitkami.Informačný servis