Solák je figový list Šutaja Eštoka a Fica. Šeliga má zoznam policajtov, ktorí boli po zrušení NAKA preradení mimo svojho bydliska (video)

Figový list Šutaja Eštoka a Roberta Fica

Preraďovanie policajtov neprerokovali s odbormi

9.9.2024 (SITA.sk) -Napriek tomu, že prezident Policajného zboru Ľubomír Solák sľuboval pri nástupe do funkcie stabilizovať situáciu v polícii, robí presný opak. Na tlačovej besede to v pondelok vyhlásil bývalý poslanec parlamentu Juraj Šeliga Demokrati ).Ako ďalej povedal, jedným z krokov k rozvratu polície bolo aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) . Šeliga v tejto súvislosti uviedol, že disponuje rozsiahlym zoznamom policajtov, ktorí boli po zrušení NAKA preradení na pracoviská mimo svojho bydliska a boli degradovaní. Cieľom bolo podľa neho donútiť ich odísť do civilu.Spomenuté skutočnosti sa podľa Šeligu týkajú aj policajtov, ktorí nevyšetrovali politické kauzy, ale sa len zastali svojich kolegov.„Ja sa pýtam, či je Policajný zbor v takej situácii, že vyšetrovateľka, ktorá má skúsenosti s vyšetrovaním vrážd a obzvlášť závažnej trestnej činnosti...len preto, že ukázala solidaritu so svojimi kolegami, tak bude degradovaná a bola poslaná preč z nástupníckej organizácie NAKA,“ spýtal sa Šeliga. Spomenul tiež príklad operatívca, ktorý po 20-ročnom pôsobení v polícii skončil ako pochôdzkár. V tejto súvislosti Šeliga vyzval policajného prezidenta, „aby sa zbalil a odišiel“.„On je figový list Šutaja Eštoka Roberta Fica . On nemá vlastný názor na to, ako má Policajný zbor fungovať,“ uviedol Šeliga.Bývalý poslanec tiež povedal, že vedenie polície neprerokovalo preraďovanie policajtov z NAKA s odbormi.„Ja sa pýtam, či si oni myslia, že stoja nad zákonom?“ spýtal sa Šeliga. Ako ďalej zdôraznil, do dnešného dňa sa podľa neho neuskutočnilo napríklad odovzdanie takzvaných konšpiračných bytov, v ktorých sa policajti stretávajú napríklad s utajenými svedkami, z NAKA na nástupnícke útvary.„Neprebehlo kompletné odovzdanie, či už konšpiračných bytov, utajených spisov, zoznamov utajených svedkov,“ vyhlásil Šeliga. Zároveň tiež tvrdí, že niektorí noví policajní funkcionári sa nepodrobili testovaniu na detektore lži.„Ľudia ktorí sú neschopní, ale zároveň schopní všetkého, za tohoto vedenia Policajného zboru, ale aj za tohto vedenia ministerstva vnútra, idú hore do funkcií. A je úplne jedno, že nemajú bezpečnostnú previerku, alebo, že nemajú bezpečnostnú previerku na taký stupeň, ako je požadované, alebo, že na detektore lži neprešli,“ skonštatoval Šeliga. Dodal, že Solák je v tejto súvislosti „na uterák“ a mal by odísť z funkcie.