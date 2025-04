Kaufland oslavuje, za 25 rokov na Slovensku zmenil regióny aj maloobchodný trh

Regióny vďaka nemu rastú

25.4.2025 (SITA.sk) -Svoju prvú predajňu v Poprade Kaufland otvoril v roku 2000. Dnes ich má na Slovensku 84 a patrí medzi kľúčových maloobchodných predajcov, zamestnávateľov aj partnerov pre domácich výrobcov. Jeho 25-ročná prítomnosť na trhu sa výrazne podpísala pod rozvoj regiónov aj pod inováciu obchodného prostredia, ktoré pomáha formovať na úroveň 21. storočia.hodnotí Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Dvadsaťpäťročné pôsobenie na domácom trhu urobilo z reťazca aj významného zamestnávateľa. Kým v roku 2000 pod červenou strechou pracovala necelá tisícka ľudí, dnes počet jeho zamestnancov, ktorým pravidelne prehodnocuje platové podmienky, presahuje 8 200. Len nástupnú mzdu na pozícii pracovník prevádzky za posledných päť rokov Kaufland navýšil takmer o 30 percent a od svojho vstupu na Slovensko do konca februára 2025 vyplatil na účty zamestnancov takmer miliardu eur.Aj nezávislá štúdia analytickej spoločnosti Forvis Mazars realizovaná v obchodnom roku 2023 dokazuje, že obchodný reťazec vytvoril na Slovensku celkovú ekonomickú hodnotu vo výške 1,960 miliardy eur, čo predstavuje 1,6 % HDP Slovenskej republiky. Každé ním vytvorené euro na domácom trhu má podľa štúdie navyše potenciál generovať v ekonomike dodatočných 56 centov. Len za posledné tri obchodné roky zaplatil Kaufland domácim dodávateľom za ich produkty viac než 2,2 miliardy eur. Prispieva tak aj k rozvoju jednotlivých regiónov, jeho pozitívny dopad len v Prešovskom kraji, ktorý u nás patrí medzi ekonomicky najslabšie, dosiahol výšku 186 miliónov eur.Dnes spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike, pričom 130 z nich tvoria malí regionálni výrobcovia. V roku 2018 uviedol na trh privátnu značku K-Z lásky k tradícii, ktorá sa za ten čas rozrástla na vyše 120 produktov a podľa osvedčených receptúr ich vyrábajú výlučne domáci producenti.Slovenská spoločnosť McCarter a.s. zásobuje predajne reťazca od jeho vstupu na slovenský trh v roku 2000. Jej história začala už v roku 1996, kedy spustila výrobu ovocných a zeleninových štiav, ku ktorým neskôr pribudli aj rastlinné alternatívy mlieka.vysvetľuje Milan Pašmík, predseda predstavenstva a spolumajiteľ potravinárskej firmy, ktorej toto partnerstvo umožnilo uvádzať na trh aj nové výrobky.Presne 84 667 289. Také množstvo nákupov vlani uskutočnili v Kauflande zákazníci, ktorí majú v sortimente aj svojich favoritov. Podľa predaného množstva za posledné roky tvoria hitparádu najobľúbenejších produktov kajzerky, banány a rožky. Predajne zásobuje moderné logistické centrum v Ilave, kde ročne jeho skladmi prejde 3,5 milióna paliet. Vozidlá dodávajúce tovar na pulty za rok najazdia približne 8 400 000 kilometrov, čo je vzdialenosť, ktorá predstavuje 213-násobok cesty okolo Zeme.Kaufland neustále investuje aj do inovácií, prvú samoobslužnú pokladnicu zaviedol už v roku 2016. Jeho vernostný program Kaufland Card dnes používajú takmer dva milióny užívateľov a služba K-Scan, ktorá od roku 2022 urýchľuje nákupný proces, je dostupná vo viac ako 70 predajniach.Všade, kde je to možné, podporuje udržateľné riešenia, znižuje spotrebu plastov a využíva obnoviteľné zdroje. Unikátna udržateľná predajňa postavená na základe kritérií BREEAM Excellent v Bratislave - Záhorskej Bystrici, ktorú otvoril v roku 2023, je vďaka drevenej konštrukcii jedinou svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej i východnej Európe.Svoju spoločenskú zodpovednosť Kaufland premieta aj do komunitných projektov. Prostredníctvom Čerstvých hlavičiek prináša do materských aj základných škôl každoročne zásoby čerstvej zeleniny a ovocia, doteraz ich deťom rozdal takmer 1000 ton. Mladú generáciu motivuje k zdravému životnému štýlu nielen Krúžkami varenia pre školákov, ale aj budovaním multifunkčných športovísk pre tínedžerov. Do 21 moderných K Parkov investoval už viac ako 2 milióny eur a v ich výstavbe naďalej pokračuje. Ako dlhodobý partner Slovenského Červeného kríža podporuje darcovstvo krvi, ale prispieva aj na kúpu a prevádzku vozidiel terénnych sociálnych služieb. Vďaka nemu poskytuje pomoc v regiónoch Slovenska 36 takýchto vozidiel.vysvetľuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, ktorý spoločne s reťazcom organizuje aj pravidelnú charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami. Rodinám v núdzi, seniorom či osamelým rodičom doteraz priniesla 475 ton potravín.Ako hovorí generálny riaditeľ Sven Reinhard, Kaufland od svojich začiatkov prešiel veľkými zmenami.Informačný servis