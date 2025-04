Pellegrini vymenoval troch nových generálov, medzi nimi je aj Zurian – VIDEO

Významná výzva

25.4.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok vymenoval nových generálov. Do hodnosti generála vymenoval riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana , štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Sedliaka a generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Ľubomíra Klištinca.Ich vymenovanie do hodnosti generálov je podľa slov prezidenta významnou chvíľou. Ich povýšenie navrhla vláda SR , ktorá všetkých troch vníma ako odborníkov na oblasť spravodlivosti a polície."Spájajú vás bohaté pracovné skúsenosti, profesionalita i odbornosť. Vážení generáli, často pri podobných príležitostiach zdôrazňujem, že služba štátu nie je len výkon profesie. Vaša práca musí byť skutočným poslaním, ktoré sa neobmedzuje len na dĺžku pracovného času, ale je organickou súčasťou vášho života. Vyžaduje si od vás odhodlanie i neustálu pripravenosť plniť si svoje povinnosti, slúžiť SR a jej obyvateľom, a tiež podriadiť tomu všetky ostatné záujmy vrátane svojho voľného času či rodinného života," uviedol Pellegrini vo svojom príhovore.Podľa jeho slov je toto povýšenie pre nových generálov výzvou k budovaniu dôvery v inštitúcie, ktoré zastupujú, a súčasne ocenením ich doterajšej práce. "Zároveň je to však aj významnou výzvou a záväzkom voči zákonu, voči spoločnosti a predovšetkým voči všetkým občanom SR. Vašou úlohou bude budovať a posilňovať dôveryhodnosť inštitúcií, v ktorých pôsobíte. Ich autorita je dôležitá práve dnes, keď je náš verejný priestor poznamenaný neistotou, negatívnymi emóciami a obrovskou polarizáciou slovenskej spoločnosti," doplnil prezident.Branislav Zurian je riaditeľom Úradu inšpekčnej služby. Do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru (PZ) bol prijatý do v roku 1996. Počas svojej kariéry plnil úlohy na Obvodnom oddelení PZ v Bratislave, neskôr na Okresom riaditeľstve PZ v Poprade. Po získaní praktických skúseností v oblasti kriminálnej služby od roku 2000 pôsobil na oddelení násilnej kriminality odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Prešove Neskôr pokračoval na Prezídiu PZ v odbore organizovanej trestnej činnosti Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ. Plnil úlohy na riadiacich funkciách organizačných zložiek MV SR. V roku 2018 bol ustanovený do funkcie riaditeľa národnej protizločineckej jednotky a o rok neskôr sa stal riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Michal Sedliak pôsobí ako štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Do ZVJS nastúpil v roku 1999, odkedy pracoval na rôznych pozíciách v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Od roku 2012 pôsobil na Generálnom riaditeľstve ZVJS a od roku 2022 zastával funkciu riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová. Neskôr pôsobil ako generálny riaditeľ ZVJS.Od roku 2024 pôsobí ako štátny tajomník MS SR. Počas jeho pôsobenia na generálnom riaditeľstve za jeho pričinenia došlo k skvalitneniu podmienok na výkon služby pracovníkov ZVJS. Zásadný je aj jeho prínos do iniciatívy na prípravu a realizáciu prvého detentčného zariadenia na Slovensku, a tiež zákona na výkon detencie. Za prínos v oblasti ZVJS bol plukovník Sedliak viackrát odmenený a ocenený.Ľubomír Klištinec je generálny riaditeľ ZVJS, ktorý svoju kariéru v ZVJS začal v roku 1998. Vykonával rôzne funkcie v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. V rokoch 2007 až 2022 pôsobil na Generálnom riaditeľstve ZVJS. Dva roky bol riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove a od roku 2024 pôsobí na súčasnej funkcii generálneho riaditeľa ZVJS.Zbor sa pod jeho vedením stáva rešpektovanou a modernou organizáciou, ktorá zabezpečuje výkon väzby a trestu odňatia slobody v súlade s európskymi štandardami, využíva najnovšie vedecké poznatky a uplatňuje progresívne metódy práce.