Kaufland otvára ďalšiu predajňu v Trenčíne, je výnimočná svojou zelenou strechou

Široký sortiment kvalitného tovaru za výhodné ceny pod jednou strechou, ktorá je ekologická aj zelená zároveň. Áno, takto budú nakupovať obyvatelia Trenčína a blízkeho okolia, ktorí na veľkorysej predajnej ploche 3 056 štvorcových metrov nájdu bohatý výber čerstvého ovocia aj zeleniny, ale tiež slovenských i regionálnych produktov. V ponuke sú pripravené výrobky vlastnej značky K-Classic, ktorá podľa výsledkov vlaňajšieho prieskumu Dôveryhodné značky získala titul Najdôveryhodnejšia v kategórii Privátne značky, no zákazníci si prídu na svoje aj v širokom sortimente privátnej značky K-Z lásky k tradícii. Tvorí ho vyše 50 produktov, ktoré sú vyrobené z kvalitných domácich surovín. Vyznávači rastlinnej stravy, alebo spotrebitelia s rôznymi potravinovými intoleranciami ocenia obľúbené privátne značky K-take it veggie a K-free.Moderný koncept interiéru ponúka okrem klasických aj samoobslužné pokladnice, ale tiež zákazníkmi často využívané K-scany, ktoré umožňujú skenovať potraviny počas nákupu. Samozrejmosťou sú dva zálohové automaty na vratné obaly od nápojov a tiež zberný kontajner na odovzdanie použitého kuchynského oleja, ktorý je umiestnený v blízkosti predajne. Komfort pri nakupovaní poskytne aj 258 parkovacích miest a nabíjacie stanice pre elektromobily.Kaufland si uvedomuje, že dnes už nestačí, aby bol obchodný reťazec iba miestom na predaj potravín. Myslí zároveň na ohľaduplnosť k životnému prostrediu a znižovanie uhlíkovej stopy pri prevádzke už existujúcich predajní, aj pri otváraní nových, a novootvorená predajňa v Trenčíne nie je výnimkou.Zákazníci si v nej budú vyberať tovar pod úspornými LED svietidlami, pričom tento typ osvetlenia v prevádzkach ušetrí až štvrtinu energie, čo predstavuje zníženie emisií CO₂ o 3 500 ton ročne. Vykurovanie a klimatizáciu v interiéri zabezpečujú tepelné čerpadlá, ktoré využívajú odpadové teplo z chladiacich regálov a na chladenie sa využívajú ekologické chladivá." vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s.Environmentálny prístup obchodného reťazca sa v novej prevádzke prejavil aj tým, že pri nej postavil hmyzí hotel, ktorý v mestách podporuje biodiverzitu, zároveň v jej okolí aj na parkovisku vysadil 111 stromov. Ak je reč o parkovisku, do jeho rekonštrukčných vrstiev sa použila vybúraná a recyklovaná sutina z odstraňovaných objektov a časť parkoviska tvorí priepustná betónová ekologická dlažba. Ohľad na životné prostredie sa bral aj pri realizácii chodníka, ktorý je postavený z recyklovanej PVC dlažby.Nová predajňa v Trenčíne však posúva ochranu klímy na ešte vyššiu úroveň, pretože je ako tretia na Slovensku vybavená zelenou strechou. Tá podľa expertov dokáže znížiť teplotu na povrchu budovy až o 80 percent, čím znižuje náklady na energie potrebnej pre využívanie klimatizácie. Zároveň pomáha odstraňovať znečisťujúce látky z ovzdušia a tiež poskytuje priestor na rast rôznych druhov rastlín aj živočíchov.pokračuje Lucia Vargová a dodáva:Zákazníkom príde vhod aj neďaleký oddychový park, odkiaľ budú mať po jeho dokončení zaujímavý výhľad na zachovanú pamiatku, ktorá je spomienkou na bývalú textilnú fabriku Merina. Pre obyvateľov Trenčína a okolia sa tak návšteva Kauflandu stane ešte príjemnejším zážitkom, pretože nákup čerstvých potravín za výhodné ceny tu môžu prepojiť aj s odpočinkom v atraktívnom prostredí.