Smeráci vyzývajú Sklenára k zverejneniu stavu zásob. Čo sa stalo so 120 mm muníciou, pýta sa Fico

Informácie o darovanej munícií

Štátne hmotné rezervy

18.5.2023 (SITA.sk) - Strana Smer-SD opätovne vyzýva ministra obrany Martina Sklenára, aby zverejnil informácie o zabezpečení obranyschopnosti SR.Smeráci vyzývajú Sklenára o zverejnenie stavu munície,Požadujú informácie o munícii a výzbroji, ktorá bola darovaná Ukrajine a žiadajú tiež informácie o stave zásob munície na Slovensku, ako aj o stave týchto zásob. V tlačovej správe o tom informoval predseda strany Smer-SD Robert Fico Predseda strany Smer-SD si stojí za tým, že 26. februára 2022 vláda rozhodla o darovaní vojenského materiálu v hodnote 8,6 milióna eur zo zásob štátnych hmotných rezerv, a to aj napriek štvrtkovému vyjadreniu predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR Fico vysvetlil, že opakovane žiadal v Národnej rade (NR) SR , aby tieto informácie boli verejnosti poskytnuté, no vždy to bolo odmietnuté vládou.„Nech pán Rudolf odpovie, čo sa stalo so 120 mm muníciou, ktorá bola v skladoch štátnych hmotných rezerv, keď minister obrany Naď potvrdil, že darovali Ukrajine 12 000 kusov 120 mm munície," vyhlásil Fico.Doplnil, že keďže je Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť momentálne nefunkčný, musí poslanecký klub Smeru prevziať iniciatívu a vykonať kontrolnú činnosť.„Z titulu nadradenosti NR SR vláde SR žiadame ministra obrany o okamžité stretnutie sa s poslaneckým klubom strany Smer-SD k daným mimoriadne závažným témam," uzavrel Fico.