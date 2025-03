Kaufland patrí medzi najudržateľnejšie reťazce na Slovensku. O svojom zodpovednom podnikaní informuje verejnosť už po tretíkrát

Kaufland za viac udržateľnosti

Podpora slovenských potravín je kľúčová

Zodpovedne voči planéte i budúcim generáciám

Zdravie a spokojnosť ľudí na prvom mieste

*Správa bola vyhotovená podľa medzinárodných štandardov organizácie Global Reporting Initiative (GRI). Tieto štandardy predstavujú prvý globálny štandard na podávanie správ o spoločensky zodpovednom podnikaní a trvalej udržateľnosti.

24.3.2025 (SITA.sk) -O svojich záväzkoch a opatreniach, ktoré prijal s cieľom chrániť životné prostredie, komunikuje veľmi otvorene. Úspešný predajca potravín to považuje za správnu cestu, ako predchádzať tzv. greenwashingu. Hovorí preto nielen o svojich úspechoch, ale aj restoch, na splnení ktorých intenzívne pracuje. Celú správu pokrývajúcu obdobie obchodných rokov 2022 a 2023 dobrovoľne zverejnil na svojej webovej stránke.hovorí Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko, v.o.s.Kaufland iba v obchodnom roku 2023 nakúpil produkty od dodávateľov so sídlom na Slovensku za viac ako 800 miliónov eur, čo prispelo k rozvoju aj najslabších regiónov. Napríklad v Prešovskom kraji, ktorý patrí medzi ekonomicky najslabšie časti našej krajiny, bol jeho pozitívny dopad vyčíslený sumou 186 miliónov eur. Príjemcami boli najmä mliekarne, pekárne a výrobcovia mäsových výrobkov. V období obchodných rokov 2022 – 2023 reťazec spolupracoval s takmer tisíckou dodávateľov so sídlom na Slovensku. Bola to práve úzka vzájomná spolupráca a dôvera, ktoré pomohli vzniknúť privátnej značke K-Z lásky k tradícii. V sledovanom období sa počet jej výrobkov medziročne zdvojnásobil. Zákazníci ich dnes dobre poznajú a vedia, že tieto kvalitné a cenovo dostupné lokálne produkty sa vyrábajú s ohľadom na udržateľnosť a tradície. Nie je prekvapením, že K-Z lásky k tradícii pravidelne získava ocenenie Najdôveryhodnejšia značka.Kaufland nezabúda ani na pestovateľov ovocia a zeleniny, ktorých úroda tvorila viac ako 46 percent celkovej ponuky.konštatuje Jozef Zruban zo spoločnosti Zeleninárska v Kráľovej pri Senci. Spolupráca s reťazcom pomohla kedysi malej rodinnej farme vyrásť na jedného z najvýznamnejších slovenských pestovateľov.Inovatívne zelené riešenia, ako je rekuperácia, udržateľné materiály či vlastné skladacie palety, sú pod červenou strechou samozrejmosťou. Používanie plastov v obaloch vlastných značiek sa reťazcu podarilo znížiť o 20 percent už dávnejšie, preto si určil ešte ambicióznejší cieľ a do roka 2027 plánuje znížiť spotrebu plastov v obaloch vlastných značiek až o 35 percent v porovnaní s rokom 2017. S efektívnou likvidáciou plastových obalov a fólií zo samoobslužných pultov mu od roku 2023 pomáhajú larvy muchy čiernej, ktoré sa postarajú o dokonalé vyčistenie plastového odpadu, namiesto toho, aby skončil na skládke.Aj táto nevšedná pomoc zo živočíšnej ríše prispela k tomu, že sa Kauflandu podarilo získať prestížny strieborný certifikát "Road to zero waste" od nezávislého inšpekčného orgánu TÜV SÜD podľa špecifikácie DIN 91436. Ten je výsledkom schopnosti pozitívne zhodnotiť vlastný vyprodukovaný odpad na úrovni až 94 percent. Kaufland to dokázal ako prvá maloobchodná spoločnosť na Slovensku.To však nie je jeho jediné prvenstvo v oblasti udržateľného prístupu. V roku 2023 otvoril svoju vlajkovú predajňu postavenú podľa najnovších trendov v udržateľnom a modernom stavebníctve, navrhnutú v súlade s certifikáciou BREEAM Excellent. Predajňa v mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica pozostáva zo 75 percent z dreva. Ide o európsky unikát, jedinečný nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Počas svojej životnosti vyprodukuje o 514 ton CO2 menej v porovnaní s bežnou železobetónovou stavbou, čo z nej robí príklad pre stavbu ďalších predajní v budúcnosti s maximálnym dôrazom na udržateľnosť, ochranu klímy a životného prostredia.V správe o trvalej udržateľnosti sa tiež dočítate, že v roku 2022 bol postavený prvý K Park . Multifunkčné moderné ihrisko si obľúbili najmä mladí ľudia, ktorí z klasických ihrísk už dávno vyrástli a chýbal im vhodný priestor na šport či stretávanie sa s kamarátmi na čerstvom vzduchu. K Parky sú ako stvorené na aktívne trávenie voľného času, nečudo, že ich dnes na Slovensku stojí 21. Kaufland do ich výstavby za ten čas investoval takmer 2 mil. eur. Tento úspešný projekt prirodzene nadväzuje na podporu zdravej životosprávy u malých i veľkých, ktorej sa reťazec venuje už celé roky.Fyzické zdravie je dôležité, no netreba zabúdať ani na to duševné. Spoločnosť si svojich zamestnancov váži a ich prácu oceňuje nielen nadpriemerným platom v oblasti maloobchodu, ale aj zaujímavými benefitmi. Jeden z najnovších v sebe ukrýva dôležitý spoločenský prínos. Reťazec od roku 2023 svojim zamestnancom prostredníctvom vlastnej internej smernice o firemnom dobrovoľníctve umožňuje stráviť dva pracovné dni v rámci kalendárneho roka vykonávaním dobrovoľníckych aktivít. To, že je Kaufland vnímaný ako zodpovedný a stabilný zamestnávateľ, potvrdzuje tiež ocenenie Top Employer Slovensko a Top Employer Europe, ktoré sa mu podarilo získať už siedmy rok po sebe.Celú Správu o trvalej udržateľnosti za obdobie 1.3.2022 – 29.2.2024 nájdete tu Informačný servis