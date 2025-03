Únia miest kritizuje návrh progresívcov zasahujúci do miestnych daní, Rybníček hovorí čírom populizme

Žiadne skutočné riešenia pre jednorodičov

Číry populizmus

Kritika prístupu k slovenským mestám

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.3.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) kritizuje návrh hnutia Progresívne Slovensko (PS) , ktorý by mohol zasiahnuť do miestnych daní a miestnych poplatkov . Návrh najsilnejšieho opozičného subjektu považuje ÚMS za populistický a škodlivý zásah do kompetencií samospráv Podľa dôvodovej správy k predloženej novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je cieľom návrhu umožniť správcom dane, teda samosprávam, aby mohli znížiť, prípadne oslobodiť od dane osoby, ktoré sa samé starajú o nezaopatrené dieťa či deti, teda napríklad aj jednorodičov Opatrenie by sa mohlo týkať daní z pozemkov, a tiež daní zo stavieb a bytov. Návrh skupiny poslancov podľa únie miest neponúka žiadne skutočné riešenia pre jednorodičov, ktorých by sa mal týkať."Rešpektujeme snahu riešiť problémy jednorodičov, ale zásahy do daňovej politiky miest bez akejkoľvek diskusie s mestami sú neprijateľné. Tento návrh je nespravodlivý voči všetkým občanom miest, ktorí si svoje daňové povinnosti riadne plnia," vyjadril sa prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček ÚMS je toho názoru, že rozličné výnimky či oslobodenie od miestnych daní sú výlučným právom miest, ktoré je založené na poznaní tamojších podmienok a potrieb obyvateľov. Plošné riešenie, ktoré nerešpektuje kompetencie samospráv a je na ich úkor, považujú zástupcovia slovenských miest za systémovo nesprávne a ústavne sporné."Návrh, ktorý predložili poslanci Progresívneho Slovenska, nie je nič iné ako číry populizmus. Nepomôže tým, ktorým má, a len zoberie zdroje mestám, ktoré ich vedia nasmerovať efektívne a spravodlivo tam, kde sú najviac potrebné," kritizoval Rybníček.ÚMS tiež kritizovala spôsob, akým progresívci pristupujú k slovenským mestám. Predmetný návrh považuje za ďalší dôkaz toho, že predkladatelia nechápu postavenie miestnej samosprávy v ústavnom systéme SR."Namiesto toho, aby sa poslanci zasadili za obmedzenie zbytočných zákonných výnimiek, podporili princíp subsidiarity a posilnili zodpovednosť miest za kvalitu života svojich obyvateľov, opäť predkladajú návrhy, ktoré túto zodpovednosť podrývajú," myslí si Rybníček.ÚMS dôrazne apeluje na poslancov parlamentu, aby predmetný návrh nepodporili. Od zákonodarcov očakávajú, že si uvedomia, aký precedens by mohlo vytvoriť schválenie takéhoto návrhu, a že "budú stáť na strane spravodlivého, zodpovedného a ústavne správneho fungovania verejnej správy".