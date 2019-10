Kaufland po tretí raz podporí terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2019 (Webnoviny.sk) - Pomáhať je ľudské. A veľmi dôležité. S touto ideou sa stotožňuje aj spoločnosť Kaufland, preto už pred rokmi nadviazala úzku spoluprácu so Slovenským Červeným krížom (SČK) – organizáciou, ktorej hlavným poslaním je práve pomáhať. Výsledkom doterajšej spolupráce je niekoľko desiatok ton darovaných potravín, stovky litrov krvi či tucet záchranárskych stanov.Tento rok sa Kaufland opäť už po tretí raz rozhodol podporiť aj jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby. Od štvrtka 17.10. do stredy 27.11. prispeje reťazec za každý predaný výrobok zo slovenského produktového radu Z lásky k tradícii 10 centami na nákup nových špeciálne upravených vozidiel pre túto službu. Aj preto nesie projekt tento rok názov "Jedlo je pomoc"."Myšlienka pomoci je nám veľmi blízka a pomáhať ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní, považujeme za svoju morálnu povinnosť. K pomoci motivujeme aj našich zákazníkov a veríme, že spolu dokážeme podporou terénnych sociálnych služieb zlepšiť život a životné podmienky ľuďom v núdzi na Slovensku," vyhlásila Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Projekt na podporu terénnych sociálnych služieb prebieha od roku 2017. Vďaka pomoci Kauflandu SČK rozšíril flotilu už o 10 nových špeciálne upravených vozidiel, ktoré spolu najazdili vyše 185-tisíc kilometrov. Terénne sociálne služby SČK poskytujú najmä prepravnú a opatrovateľskú službu, ale aj sociálne poradenstvo alebo rozvoz šatstva a potravinovej pomoci. Prepravná služba zahŕňa aj poskytnutie asistencie počas prepravy či pri návštevách lekára. Terénne sociálne služby sú dostupné ľuďom v núdzi, hendikepovaným, onkologickým pacientom, mamičkám s deťmi alebo tým, ktorí bývajú v nedostupnom teréne, na miestach s nepravidelnou medzimestskou dopravou alebo nemajú možnosť vyjsť z domu bez pomoci. Terénne sociálne služby tak aj znižujú sociálnu izoláciu. Aj vďaka Kauflandu zabezpečuje SČK prepravnú službu už v rámci 13 územných spolkov – Banská Bystrica, Bratislava-mesto, Brezno, Humenné, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Rožňava, Senica, Žiar nad Hronom a Žilina.Dôležitosť terénnych sociálnych služieb SČK potvrdzuje svojimi slovami aj Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža: "Vďaka spolupráci so spoločnosťou Kaufland naberá naša práca úplne nový rozmer. Sme schopní pomáhať viac, častejšie a môžeme sa dostať aj na miesta, ktoré boli pre nás kedysi ťažko dostupné, a to si veľmi ceníme nielen my, ale aj ľudia, ktorým pomáhame."Tento rok sa vďaka spolupráci s Kauflandom bude môcť rozšíriť táto služba do ďalších regiónov, kde aktuálne ešte nie je, alebo posilniť vo veľmi vyťažených regiónoch. Stačí len kúpiť výrobok z produktového radu Z lásky k tradícii a zákazník podporí hneď dve oblasti – terénne sociálne služby SČK a aj slovenských dodávateľov.