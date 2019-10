Z účtu obce Tibava zmizli všetky financie, prípad rieši polícia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tibava 18. októbra (TASR) – Z účtu obce Tibava v okrese Sobrance zmizli všetky finančné prostriedky. Štatutár obce podal hneď po zistení tejto skutočnosti trestné oznámenie a návrh na reklamáciu účtov. Pre TASR to potvrdil starosta Tibavy Marián Čuhanič.Podľa Čuhaničových slov došlo k neoprávnenému výberu 21.000 eur medzi 9. a 10. októbrom. Pri snahe vybrať prostredníctvom bankomatu finančnú hotovosť na úhradu výplat pre zamestnancov obce zistil, že na obecnom účte nie je dostatok finančných prostriedkov.uviedol Čuhanič a dodal, že naposledy obecný účet použil 9. októbra. "doplnil s tým, že z hlavného obecného účtu neznámy páchateľ previedol 15.000 eur a z podúčtu ďalších 6000 eur.Finančná inštitúcia, v ktorej má obec evidovaný svoj účet, podľa slov jej hovorkyneČuhanič si on-line prevod prostriedkov vysvetliť nevie, vo veci podal trestné oznámenie. Potvrdila to i polícia.uviedla v tejto súvislosti košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Ako Čuhanič doplnil, nenavrátenie prostriedkov by bolo pre obec likvidačné. "uzavrel s tým, že obec v súčasnom období realizuje úhradu faktúr za projekt zníženia energetickej náročnosti materskej školy. Krytie päťpercentnej spoluúčasti predstavuje sumu 17.041,10 eura.